「台東就醬拍」攝影比賽結果出爐！

台東縣府「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」臉書粉絲專頁舉辦「台東就醬拍」攝影比賽結果今天出爐，嘉明湖、小米祭、東清灣拼板舟銀河奪三大主題首獎。

「台東就醬拍」攝影比賽今年徵件分為三大主題，分別為自然景觀、人文活動和最美星空。其中自然景觀徵件192件、人文活動184件、最美星空68件，每類共選出前3名、優選5件及佳作12件。

經3次評選程序後，自然景觀由「天使的眼淚」脫穎而出、人文活動首獎為「好樂節小米祭」、最美星空首獎為「東清灣拼板舟銀河」。

縣府交觀處科長劉奇朋表示，「天使的眼淚」獲選自然景觀類別優勝，評審認為光影層次和色調分明，加上嘉明湖的拍攝需天時地利配合，具有挑戰度；人文活動首獎「好樂節小米祭」作品，則為蘭嶼紅頭部落舉行10年一次的小米祭，女性族人在內圈跳著名甩髮舞，男性族人則跳著搗小米以慶祝豐收，彰顯出文化與人之間的故事。

另最美星空類別第1名的「東清灣拼板舟銀河」，蘭嶼東清灣前都會停放許多的拼板舟，坐在階梯上仰望著星空，讓畫面充滿對浩瀚宇宙的想像力，也見識到人類對於人生與未知的世界，可望著探索。

縣府交觀處表示，得獎作品將於「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」臉書粉絲專頁及「台東觀光旅遊網」展出，歡迎民眾一同欣賞台東美景。