快訊

2印尼籍移工感染新冠肺炎來台皆無症狀 出關前採檢揪出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台東就醬拍」攝影比賽結果出爐！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣天使的眼淚「嘉明湖」奪得自然景觀第一名。圖／台東縣政府提供
台東縣天使的眼淚「嘉明湖」奪得自然景觀第一名。圖／台東縣政府提供

台東縣府「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」臉書粉絲專頁舉辦「台東就醬拍」攝影比賽結果今天出爐，嘉明湖、小米祭、東清灣拼板舟銀河奪三大主題首獎。

「台東就醬拍」攝影比賽今年徵件分為三大主題，分別為自然景觀、人文活動和最美星空。其中自然景觀徵件192件、人文活動184件、最美星空68件，每類共選出前3名、優選5件及佳作12件。

經3次評選程序後，自然景觀由「天使的眼淚」脫穎而出、人文活動首獎為「好樂節小米祭」、最美星空首獎為「東清灣拼板舟銀河」。

縣府交觀處科長劉奇朋表示，「天使的眼淚」獲選自然景觀類別優勝，評審認為光影層次和色調分明，加上嘉明湖的拍攝需天時地利配合，具有挑戰度；人文活動首獎「好樂節小米祭」作品，則為蘭嶼紅頭部落舉行10年一次的小米祭，女性族人在內圈跳著名甩髮舞，男性族人則跳著搗小米以慶祝豐收，彰顯出文化與人之間的故事。

另最美星空類別第1名的「東清灣拼板舟銀河」，蘭嶼東清灣前都會停放許多的拼板舟，坐在階梯上仰望著星空，讓畫面充滿對浩瀚宇宙的想像力，也見識到人類對於人生與未知的世界，可望著探索。

縣府交觀處表示，得獎作品將於「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」臉書粉絲專頁及「台東觀光旅遊網」展出，歡迎民眾一同欣賞台東美景。

最美星空首獎為蘭嶼「東清灣拼板舟銀河」作品獲得。圖／台東縣政府提供
最美星空首獎為蘭嶼「東清灣拼板舟銀河」作品獲得。圖／台東縣政府提供
人文活動首獎為蘭嶼「好樂節小米祭」。圖／台東縣政府提供
人文活動首獎為蘭嶼「好樂節小米祭」。圖／台東縣政府提供

台東 攝影比賽 蘭嶼

延伸閱讀

科技．人文聯合講座／神機妙算的數位讀心術

苗栗柴燒好獨特 陶藝競賽地主留下首獎

台東離島今船班恢復 蘭嶼發電廠可望解除沒油危機

屏東電影節 「三層仔Mango meets meat」奪首獎

相關新聞

「台東就醬拍」攝影比賽結果出爐！

台東縣府「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」臉書粉絲專頁舉辦「台東就醬拍」攝影比賽結果今天出爐，...

鎮代質詢賤租攤位引業者「關切」 羅東鎮長：個人行為

宜蘭羅東鎮民代表會主席李錫欽、副主席邱文生及代表張蕙蘭，日前質疑中山公園附近攤位租金過低，攤位項目也不符合當年合約內容，...

台中慈濟護家百歲住民慶生 家屬捐15萬祝壽紅包行善

台中慈濟護理之家今天為住民舉辦百歲生日賀壽活動，百歲住民黃國權提前慶生，家人感謝專業團隊守護健康還舉辦溫馨祝福會，黃妻捐...

基隆新建千萬別墅占國有地 市府強拆違建缺角

基隆市中山區復興路一間價值超過千萬元的獨棟的透天別墅，因有部分違建且占用到國有地，遭人檢舉到地檢署，檢方調查後要求基隆市...

颱風外圍環流加東北季風浪況差 基隆嶼國際磯釣賽停辦

基隆市政府今天宣布「2020基隆嶼國際磯釣賽」，前半年因為新冠疫情延至秋季11月14、15日，因冬北季風及颱風外圍環流影...

網紅打卡點外埔忘憂谷黃金稻浪 假日人多勿踩田拍照

台中外埔忘憂谷黃金稻浪已經開始，大片稻浪景色漂亮，成網紅打卡熱點，假日人車多，台中市鄉村永續生活發展協會呼籲遊客，不要留...

基隆拆營區 打造沙灣文化園區

基隆市政府昨天舉辦海軍陸戰隊中濱營區拆除儀式，市長林右昌說，營區拆除後可望縫合整體歷史場域，讓鄰近的法國公墓、太平輪遇難...

廢水直接排入海 七星潭旁飄臭

花蓮七星潭是知名風景區，每年吸引大量遊客觀光，但風景區旁有大排水溝散發惡臭，原來是民宿飯店生活廢水，加上鄰近美崙工業區事...

一年一作宜蘭米 首度銷日

全台只有宜蘭縣栽種一期稻作，第二期休耕讓土地獲得休息，因此稻米品質極佳，農糧署從全國幾個縣市中，挑中宜蘭縣五結鄉的良質米...

東49-1線延伸案 納台九線拓寬工程

改善台東縱谷地區交通問題，台九線花東縱谷公路安全景觀大道計畫（台東段），規畫台九線花東縣界到台東綠色隧道道路拓寬改善工程...

南澳鄉發每人1千元抗疫禮金 年底前出生胎兒可預約領

宜蘭縣南澳鄉通過代表會決議，因應新冠肺炎，將發給每位鄉民1000元消費禮金，雖然設籍日期以11月6日為基準，但「胎兒不受...

水果月曆14日起憑發票兌換 發票轉贈公益慈善團體兌獎

基隆市稅務局印製的水果月曆又要開始發送，民眾從14日上午8點30分開始，只要捐出今年9-10月、11-12月，未列印買受...

熱門新聞

盧秀燕宣布台中捷運16日起試營運30天 持電子票卡免費搭

盧秀燕兌現賭注 今戴獅子頭跑行程直說「好糗！」

顏清標被「誠信碗粿」感動 周六請大家到服務處做公益

基隆新建千萬別墅占國有地 市府強拆違建缺角

台中跨年雙主場 大里場由于美人、蔡昌憲、許志豪主持

租屋無奇不有 高雄出現月租2500元的「廚房雅房」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。