鎮代質詢賤租攤位引業者「關切」 羅東鎮長：個人行為

宜蘭羅東鎮民代表會主席李錫欽、副主席邱文生及代表張蕙蘭，日前質疑中山公園附近攤位租金過低，攤位項目也不符合當年合約內容，盼公所檢討，未料質詢內容卻引來業者關切，3人今天出面指控業者行為不當，影響代表監督職責，盼公所約束行為。對此，羅東鎮長吳秋齡說，業者是自行到代表會表達意見，與公所並無關聯。

羅東鎮公所今年將中山公園委外，每周五、六、日及連續假日，開放廠商進駐公園空間，合約期間得標廠商需支應52萬元租金給鎮公所。

鎮民代表會以52萬元標價估算，一個月租金僅4萬元，卻可以分租約35個攤位，平均每攤成本僅約1300元上下，若與鄰近夜市攤位相比，鎮公所宛如「賤租」中山公園土地；另外，合約規定租給文創、童玩、農特美食小吃市集，但有攤商卻擺麻將桌、彈珠台等賭博式遊戲，跟合約項目無關。

日前李錫欽、邱文昇、張蕙蘭3人針對這點提出質詢，認為鎮公所租金過低，對承租者太過有利，且水、電費還是由公所支應，民眾觀感不佳，希望公所改善。不過質詢內容卻引來業者關切，昨鎮代會質詢時，入座旁聽，被多名鎮代質疑有針對性。

今李錫欽受訪說，代表是基於職責，反映民意，監督公所施政，應受尊重及保護，業者行為不當，合約是由公所委外，有疑慮應向鎮公所反映，而非循私下途徑找代表處理。

張蕙蘭說，鎮代是反應民意，公所應該善盡管理責任，若以後業者都自行找代表處理，這樣誰敢認真質詢。

對此，吳秋齡表示，公園攤位一周僅3天營業，是為刺激消費，帶動周邊人潮，合約到今年12月底止，屬於試辦性質。至於鎮代意見，明年重新招標的時候，會納入檢討。