台中慈濟護家百歲住民慶生 家屬捐15萬祝壽紅包行善

台中慈濟護理之家今天為住民舉辦百歲生日賀壽活動，百歲住民黃國權提前慶生，家人感謝專業團隊守護健康還舉辦溫馨祝福會，黃妻捐款為丈夫植福，捐出親友的祝壽紅包，回饋給護家照顧更多需要的弱勢族群。

11月11日是黃國權的生日，他的百歲夀誕，家人與台中慈濟護理之家安排賀壽活動，花蓮、台北各地的親朋好友聽到訊息，千里而來共聚一堂，會場布置簡約卻溫馨，展出黃國權與家人過去在世界各地足跡的相片。

黃國權是香港的實業家，在台經商多年，繼子謝景貴說，當全球各地發生重大災難時，慈濟發動募心募愛行動，包括希望工程等，他叔叔行善從不吝於付出，叔叔年歲漸長後身體機能退化，家人加上看護24小時照顧、三班輪流兩年多。

黃國權入已住慈濟護理之家3年7個月，黃妻說感受深，丈夫接受專業團隊照顧，百歲人瑞還能有明顯紅潤的氣色，狀況愈來愈好，讓家人安心又感動。黃妻將感恩的心化為實際行動，捐出15萬元，再加上親朋好友祝福紅包也一起捐給護家，希望能幫助更需要的人，為丈夫植福田。