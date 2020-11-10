基隆新建千萬別墅占國有地 市府強拆違建缺角

基隆市中山區復興路一間價值超過千萬元的獨棟的透天別墅，因有部分違建且占用到國有地，遭人檢舉到地檢署，檢方調查後要求基隆市政府依法拆除，市府昨天執行拆除作業，警方也到場戒護執行。屋主友人表示，希望延緩，但市府還是要拆。市府說，依法拆除違建及占用國有地部分。

「達！達！達」挖土機敲除磚牆，從1樓到3樓涉及違建部分都拆除，昨天中午起轟隆隆的施工聲音，引起附近民眾好奇圍觀，原來是市府執行拆除作業，警方為防發生衝突也到場戒護，所幸拆除過程平順，這棟新建完成的別墅，左後方缺了一角落。

市府工務處拆除隊長張來賢表示，這個案子是基隆地檢署轉來的案子，收到案子後已經蓋好，檢舉情節比較嚴重，有部分違建，也有一小部分占到國有地，所以比較棘手，當初可能查報的速度比較慢一點，以目前看沒法合法化，所以昨天執行拆除。

陳姓屋主的友人表示，是有部分違建，但屋主要求希望延緩拆除，並不是不拆，內部也有自行拆除處理，沒看過違建這樣拆，以後其他是否一併比照辦理。屋主說，市府要求拆除時，內部已自己拆了無法使用，想要辦理承租，但是市府還是要來拆，要拆到乾淨