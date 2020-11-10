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網紅打卡點外埔忘憂谷黃金稻浪 假日人多勿踩田拍照

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中外埔忘憂谷的稻浪成拍照熱門點，假日人車多，田間小路會車不易。圖／台中市鄉村永續生活發展協會提供
台中外埔忘憂谷的稻浪成拍照熱門點，假日人車多，田間小路會車不易。圖／台中市鄉村永續生活發展協會提供

台中外埔忘憂谷黃金稻浪已經開始，大片稻浪景色漂亮，成網紅打卡熱點，假日人車多，台中市鄉村永續生活發展協會呼籲遊客，不要留下垃圾，不要進入稻田區踩踏稻田拍照，這些成長中的水稻，是農民的心血。

忘憂谷位於外埔一處平坦濱河地，視線開闢，塊狀稻田四季有不同風景，目前正是稻穗呈現一片黃金色景色，假日遊客多，台中市鄉村永續生活發展協會希望遊客最好利用平日一遊，也避免影響農忙中的農民工作。

發展協會提醒遊客，將車停放在堤防邊的防汛道路，採同側停車，勿將車子停放在溪底路的山坡道路，因為此處禁止停車，還常有落石掉落危及人車安全，也會造成行車無法通過。

另提醒，勿將車子停放在台中版伯朗大道上，不容易會車，農用機具也無法通行，而成熟中的水稻都是農民辛苦的心血，嚴格禁止進入稻田區踩踏拍照，忘憂谷沒有垃圾桶，請將垃圾一起帶回家，一起保持忘憂谷美麗環境與生態。

農民 台中市 網紅

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