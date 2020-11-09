南澳鄉發每人1千元抗疫禮金 年底前出生胎兒可預約領

宜蘭縣南澳鄉通過代表會決議，因應新冠肺炎，將發給每位鄉民1000元消費禮金，雖然設籍日期以11月6日為基準，但「胎兒不受限」，只要能趕在年底前出生的新生兒不受設籍限制，一樣能領取，這也是全縣第一個因疫情、為了振興經濟發放禮金的鄉公所。

南澳鄉民代表會主席李元亮表示，鄉公所財政穩健，今年因為新冠肺炎，鄉公所取消舉辦鄉運及村運等活動賽事，為此省下六、七百萬元，今天代表會召開定期大會，大家一致決議發給每位鄉民1000元消費禮金，用以帶動消費振興經濟。

全鄉人數將近6000人，經費約需600萬元，鄉長李勝雄也主張贊成發放，鄉公所經費支出絕對沒有問題，預計從12月起在各村辦公室辦理發放作業，請鄉民持身分證件前往領取。

南澳鄉民設籍以11月6日為準，之後遷入者不得領取。不過因應少子化時代，南澳鄉為迎接新生兒到來，特別開放「胎兒也能預約領取」，只要是今年12月底前以出生的小寶貝，全都符合領取振興經濟禮金的標準，不受11月6日設籍限制，堪稱對下一代最有愛的抗疫消費禮金。