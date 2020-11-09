七星潭旁大排散發惡臭 花縣府：研擬做汙水處理廠

花蓮七星潭是知名風景區，每年吸引大量遊客觀光，但風景區旁有大排水溝散發惡臭，原來是附近的民宿飯店生活廢水，加上鄰近美崙工業區事業廢水都直接排放，讓遊客都退避三舍，也被縣議員痛批「怵目驚心」。縣府回應，會先從源頭控管廢水，再向中央爭取經費設置汙水處理中心，解決惡臭問題。

民進黨籍縣議員黃振富今天質詢，表示近期收到民眾陳情，七星潭旁邊的大排水溝散發惡臭味，經查「不同時間排入不同廢水」，發現不但有生活廢水，還有來自美崙工業區的事業廢汙水，竟未處理就直接排入大海，批評太不環保，也影響近海水質，臭味更嚇跑遊客。

根據現場照片，大排水溝漂浮一層白色的物質，疑似是油汙，臭味雖然因為海風沒有很重，但靠近仍聞得到。黃振富說，七星潭周圍人潮和建築物只會更多，應儘速建置汙水處理系統，並納入大花蓮都市計畫內，呼籲縣府用10年眼光看待處理，避免臭味嚇跑遊客。

花蓮縣長徐榛蔚答詢表示，會追溯汙水來源，若是美崙工業區及店家生活廢水，短期會請飯店、餐廳做油水分離工作及稽查，未來朝向鯉魚潭方式處理廢水，長期目標請經濟部評估是否設置汙水處理中心，已行文經濟部。

花蓮縣環保局代理局長饒慶龍說，目前輔導七星潭周邊7家飯店、餐廳業者，裝設油水分離器，並舉辦4場油水分離、生活汙水減量說明會，並加強稽查及清淤。