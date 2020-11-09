花蓮七星潭大排直入海 議員憂美景失色

花蓮知名景點七星潭向來吸引大批人潮遊覽，近年飯店、民宿及餐廳林立，生活污水暴增，未經處理就排入大海，加上附近美崙工業區的事業廢水也匯於此排放，令七星潭美景失色。

花蓮縣議會第19屆第4次定期大會今天進行縣政總質詢，民進黨籍縣議員黃振富質詢指出，七星潭圳溝（大排）遭生活污水污染散發惡臭，縣府曾派員清理改善，但治標不治本，惡臭來源未解除，將成為「地雷區」。

黃振富出示資料指出，今年多次連續假期，七星潭吸引大批人潮到訪，依交通部觀光遊憩據點人次統計，1月至7月七星潭吸引近46萬人次到訪，遠超過太魯閣遊客中心的28萬多人次。

黃振富說，每年百萬遊客到訪欣賞海天美景，七星潭大漢村的大排散發惡臭，污水直接流入大海中，令遊客掩鼻走避。上月曾要求縣府建設處針對大排水溝進行清淤，雖短暫緩解，終究不是長久之計。

縣長徐榛蔚表示，七星潭大排污染問題必須正視，由於此區域為非都市計畫區內，已朝鯉魚潭商圈模式進行，也就是從源頭控管「油水」，透過培訓志工學習生活污水省量，以及油水分離槽的原理和製作，達到源頭減污的成果。

縣府環保局代理局長饒慶龍答詢表示，七星潭大排有生活污水和事業污水，已要求附近的7家飯店裝設油水分離設施；事業廢水來自美崙工業區，11月6日已行文要求經濟部工業局設置污水處理中心。

縣府建設處長鄧子榆補充說，鯉魚潭由主管機關的交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處於民國98、99年設置簡易污水處理系統，因年久老舊，將以「前瞻基礎建設計畫」進行改善，同時一併將七星潭大排納入處理。