花蓮縣議員王燕美病逝 議長帶領全員默哀

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議員王燕美關心地方長者和農民福利，用心問政深獲選民支持。圖／翻攝徐榛蔚臉書
花蓮縣議員王燕美關心地方長者和農民福利，用心問政深獲選民支持。圖／翻攝徐榛蔚臉書

花蓮縣無黨籍縣議員王燕美7日晚間病逝，享壽65歲，目前議會正召開定期大會，原訂11日輪到王燕美進行質詢，如今已成遺憾。今天開議前，議長張峻帶領全員默哀1分鐘，還有議員偷偷拭淚，表達不捨。

張峻說，王燕美議員問政認真，她驟然離開，讓花蓮痛失1位好議員，在議會開始前，透過全員默哀表達最深的哀悼，也祝福王議員一路好走。現場不論是縣府官員，還是議員都低頭默哀。

縣長徐榛蔚第一時間在臉書悼念，寫道「王燕美議員病故辭世，榛蔚與地方各界人士哀慟與不捨！燕美在花蓮議壇問政20多年，在議會為民喉舌振振有詞，每每仗義執言發人深省，為爭取基層農友的權益、為困苦民眾排憂解難，竭盡全力，對玉里老人福利尤為重視，也因此，不分黨派都極為敬重。燕美議員的驟然病逝，讓人同感生命無常，更哀悼她問政一切的好」，希望王議員一路好走。

王燕美是花蓮第4選區（玉里、瑞穗、卓溪、富里）議員，選上14屆花蓮縣議員後，更連任16至18屆連續3屆議員。2017年曾因詐領助理費案入獄，隔年出獄後仍連任第18屆議員。雖然被稱作是「大砲型議員」，她卻非常關心偏鄉長者福利，也重視農民權利，深獲選民支持。

花蓮縣議會表示，根據地方制度法第81條規定，若該議員剩下任期不足2年，且缺額未達2分之1時，不再補選。由於王燕美的第4選區有3名縣議員，缺額未達2分之一且所遺任期不足2年，因此不會補選。

花蓮縣議員王燕美病逝，其他議員低頭默哀不捨。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員王燕美病逝，其他議員低頭默哀不捨。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員王燕美7日病逝，議長張峻帶領全員默哀悼念。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員王燕美7日病逝，議長張峻帶領全員默哀悼念。記者王思慧／攝影

徐榛蔚 農民 偏鄉

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