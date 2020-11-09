花蓮縣議員王燕美病逝 議長帶領全員默哀

花蓮縣無黨籍縣議員王燕美7日晚間病逝，享壽65歲，目前議會正召開定期大會，原訂11日輪到王燕美進行質詢，如今已成遺憾。今天開議前，議長張峻帶領全員默哀1分鐘，還有議員偷偷拭淚，表達不捨。

張峻說，王燕美議員問政認真，她驟然離開，讓花蓮痛失1位好議員，在議會開始前，透過全員默哀表達最深的哀悼，也祝福王議員一路好走。現場不論是縣府官員，還是議員都低頭默哀。

縣長徐榛蔚第一時間在臉書悼念，寫道「王燕美議員病故辭世，榛蔚與地方各界人士哀慟與不捨！燕美在花蓮議壇問政20多年，在議會為民喉舌振振有詞，每每仗義執言發人深省，為爭取基層農友的權益、為困苦民眾排憂解難，竭盡全力，對玉里老人福利尤為重視，也因此，不分黨派都極為敬重。燕美議員的驟然病逝，讓人同感生命無常，更哀悼她問政一切的好」，希望王議員一路好走。

王燕美是花蓮第4選區（玉里、瑞穗、卓溪、富里）議員，選上14屆花蓮縣議員後，更連任16至18屆連續3屆議員。2017年曾因詐領助理費案入獄，隔年出獄後仍連任第18屆議員。雖然被稱作是「大砲型議員」，她卻非常關心偏鄉長者福利，也重視農民權利，深獲選民支持。