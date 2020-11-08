歷史人文不能產生經濟利益？ 林右昌、魏德聖松菸對談

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市文化局今在誠品松菸舉辦「誰來基隆」系列套書出版活動，安排基隆市長林右昌與導演魏德聖對談。圖／基隆市政府提供
基隆市文化局今在誠品松菸舉辦「誰來基隆」系列套書出版活動，安排基隆市長林右昌與導演魏德聖對談。圖／基隆市政府提供

基隆文化局今天在誠品松菸舉辦「誰來基隆」系列套書出版活動，安排作者現身分享創作心得，並由基隆市長林右昌與導演魏德聖對談，兩人分別透過城市治理與影像，將文化歷史資產留給下一代，讓曾經生活在這片土地的多元族群文化、歷史，重現在民眾眼前。

基隆市文化局長陳靜萍說，基隆市運用文化部補助歷史場景再現計畫，出版5冊繪本，分別以巴塞人、西班牙人、日本人、法國人及漢人為主題，描繪基隆400年來不同族群生活面貌，讓讀者透過淺顯的故事了解歷史，相信有助大家更認識基隆。

林右昌表示，他治理城市會把文化歷史價值放在最前面，因為本身學都市計畫，如何讓城市空間與文化歷史連結是很重要的發展策略，希望透過教育的過程，把文化歷史資產留給下一代。

林右昌說，這套繪本透過5個不同民族角度，回顧不同時期的基隆，除了認識歷史，還能夠教導孩子們多元文化的概念。文化局未來將與教育處合作，把這5本歷史圖文書推廣到全市中小學，讓更多的小朋友能夠閱讀這座城市的歷史。

魏德聖指出，台灣現在很多人為了短期商業利益，寧可犧牲歷史人文，他最近受邀走訪基隆，看到林右昌對歷史文化的熱情，「誰說歷史人文不能產生經濟利益？」，像基市府團隊透過歷史人文創造商業利益，讓他非常感動，值得其他縣市效法。

文化局表示，「誰來基隆」系列套書即日起在松菸誠品販售，也會在各網路平台開放預購，相關資訊可上臉書「基隆市文化局」粉絲專頁、基隆市文化局官網，或電洽(02)2422-4170轉分機271、370。

基隆市文化局今在誠品松菸舉辦「誰來基隆」系列套書出版活動，安排基隆市長林右昌與導演魏德聖對談。圖／基隆市政府提供
基隆市文化局今在誠品松菸舉辦「誰來基隆」系列套書出版活動，安排基隆市長林右昌與導演魏德聖對談。圖／基隆市政府提供
基隆市文化局今在誠品松菸舉辦「誰來基隆」系列套書出版活動，安排基隆市長林右昌與導演魏德聖對談。圖／基隆市政府提供
基隆市文化局今在誠品松菸舉辦「誰來基隆」系列套書出版活動，安排基隆市長林右昌與導演魏德聖對談。圖／基隆市政府提供

基隆 文化局 林右昌

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