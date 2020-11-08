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「媽祖跟火車有啥關係？」民俗專家批蘭陽媽祖文化節 縣府回應了

中央社 / 宜蘭縣8日電
蘭陽媽祖文化節日前落幕，88尊神尊搭乘向台鐵承租的CT273蒸汽機車附掛7節復興號列車，從蘇澳前往頭城，每尊神尊還繫上專屬安全帶。圖／宜蘭縣政府提供
蘭陽媽祖文化節日前落幕，88尊神尊搭乘向台鐵承租的CT273蒸汽機車附掛7節復興號列車，從蘇澳前往頭城，每尊神尊還繫上專屬安全帶。圖／宜蘭縣政府提供

由宜蘭縣政府主辦的蘭陽媽祖文化節日前落幕，但宜蘭縣籍民俗專家林茂賢今天認為，這項活動幾乎只見政府動員，不是民俗活動，也缺少感動。縣府回應，尊重各界看法。

宜蘭縣年度重要宗教盛事「2020蘭陽媽祖文化節」，10月23日至25日舉辦，縣府曾安排遶境與多尊媽祖神像一起搭蒸汽火車活動。

宜蘭縣籍民俗專家、國立台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢今天應時代力量宜蘭黨部邀請，以「蘭陽媽祖文化是什麼？」為題演講時說，媽祖遶境活動是每年必須進行一次的社會集體心理治療，主要給予民眾信心和安慰，來面對現實生活中的困難，或是為家人祈福。

他指出，像是台中大甲、苗栗白沙屯媽祖遶境，這些都是信徒籌錢、提供食物，且都是主動的無私付出；反觀宜蘭縣政府介入舉辦的媽祖文化節，幾乎只有政府動員，沒有感動，這樣方式都不會長久，還會因執政者轉換而消失；這項活動只能說是政治或藝文活動，不是民俗活動。若政府要介入，只能在旁配合協助舉辦相關展演或研討會。

「媽祖跟火車有什麼關係？」林茂賢認為，媽祖神尊在活動期間搭上蒸汽火車時，民眾根本看不到，媽祖與人民變得沒有關聯，反倒是在炒作新聞的意義比較大。

宜蘭縣政府表示，相較去年的活動，今年活動主動參與人數更多，且遶境時沿途廟宇或商家所擺設的香案，還有等待領取平安符的信徒也比往年多。此外，3天遶境期間還曾下雨，路面積水，但依舊澆熄不了信眾們有秩序地趴在地上等待鑽神轎的誠心，這樣的場景絕非動員而來。

縣府指出，對於民間文史工作者與外界相關的建議予以尊重，也會納入明年續辦時參考。

遶境 媽祖

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