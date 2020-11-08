聽新聞
test
0:00 / 0:00
記錄花東原民古調 「聽歌的表情」展覽登場
國立史前博物館聯合花蓮、台東7處原住民館舍，舉辦「七步走‧找東C」策展活動，今天在花蓮縣台灣原住民族文化館舉行「聽‧歌的表情」展覽，深入布農族、噶瑪蘭族、賽德克族部落調查，從傳統古調到流行創作，展現原民音樂發展脈絡，並錄下部落歌聲，讓大眾看見不一樣的原住民文化。
花蓮政府指出，過去大眾對於原住民樂舞的印信，只停留在高山青或豐年祭，近年原住民音樂蓬勃發展，不但探究歌詞意義、專注曲調旋律，更用音樂傳遞文化。透過田野調查布農族、噶瑪蘭族、賽德克族部落，將日常生或方式、情感、事件及生活環境，以族語旋律哼唱與吶喊，代表對土地的熱愛。
縣府表示，10月出版「洄海嵐山」專輯，收錄花東縱谷孕育出的阿美族、太魯閣族、布農族、賽德克族、噶瑪蘭族及撒奇萊雅族的音樂，透過樂舞新的詮釋，為古調注入生命力，也為原民音樂交織出嶄新的樂章。
「聽‧歌的表情」展覽不但有耳機可聆聽不同族群的歌曲，還有用傳統的竹簍形成迷你收聽區，播放原民在不同事件下吟唱或呼喊的聲音，特展即日起至12月2日，藉由耳朵探索每首歌的意涵，也能看見歌曲的真實面貌，讓人更身歷其境，了解原民文化。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言