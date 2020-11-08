記錄花東原民古調 「聽歌的表情」展覽登場

國立史前博物館聯合花蓮、台東7處原住民館舍，舉辦「七步走‧找東C」策展活動，今天在花蓮縣台灣原住民族文化館舉行「聽‧歌的表情」展覽，深入布農族、噶瑪蘭族、賽德克族部落調查，從傳統古調到流行創作，展現原民音樂發展脈絡，並錄下部落歌聲，讓大眾看見不一樣的原住民文化。

花蓮政府指出，過去大眾對於原住民樂舞的印信，只停留在高山青或豐年祭，近年原住民音樂蓬勃發展，不但探究歌詞意義、專注曲調旋律，更用音樂傳遞文化。透過田野調查布農族、噶瑪蘭族、賽德克族部落，將日常生或方式、情感、事件及生活環境，以族語旋律哼唱與吶喊，代表對土地的熱愛。

縣府表示，10月出版「洄海嵐山」專輯，收錄花東縱谷孕育出的阿美族、太魯閣族、布農族、賽德克族、噶瑪蘭族及撒奇萊雅族的音樂，透過樂舞新的詮釋，為古調注入生命力，也為原民音樂交織出嶄新的樂章。