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屋漏偏逢連夜雨！基隆客運R路線剛減班 1003線又將停駛

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆客運行駛台北、金瓜石的1062線原是黃金路線獲利，受疫情影響載客量下滑，難以彌補他線虧損，基客已公告1003線上12月1日起停駛。記者邱瑞杰／攝影
基隆客運行駛台北、金瓜石的1062線原是黃金路線獲利，受疫情影響載客量下滑，難以彌補他線虧損，基客已公告1003線上12月1日起停駛。記者邱瑞杰／攝影

基隆客運台北開往金瓜石的1062「黃金路線」，因新冠肺炎疫情讓國外觀光客止步失色，面對虧損壓力，基客R路線公車上月26日起減班，瑞芳經暖暖、八堵開往基隆監理站的1003線公車，下月起也將停駛半年，暖暖通勤族上下班能搭乘的班次減少，叫苦連天。

服務通勤族為主的基客R66、R82、R85和R86公車4線公車，因長期虧損有意停駛。市府與基客協調出的折中方案，上月26日起上路。行駛暖暖區的R86減班最多，通勤族大嘆上下班路程更艱辛。

2017年起發車的1003線公車，早上6點50分、下午4點20分從瑞芳發車，經過碇內、暖暖街、八堵、七堵到六堵工業區。早上7點50分、下午5點10分另從監理站發車開往瑞芳。

基客指出，1003線公車與同集團中興巴士2021瑞芳到板橋路線100%重疊，與基客787線60%重疊，另與基隆市公車402、406線50%重疊。統計今年3到8月1003線公車平均每公里載客不到5人，符合公路總局停駛規定。

公路總局10月中旬已同意基客停駛申請，基客也已發出公告12月1起停駛，試辦6個月期間若無不良反映，再註銷營運路線許可。

基隆市議員林旻勳說，有些擠不上R86的通勤族，還可搭上午6點50分從瑞芳發車的1003線公車到八堵或七堵火車站，沒想到R86剛減班，1003線又將停駛，可說是「屋漏偏逢連夜雨」。

林旻勳說，基客過去可用賺錢的1062線（台北往返金瓜石）黃金路線獲利，彌補Ｒ路線與1003線虧損，但受疫情影響，國外觀光客不來，就他了解1062線載客量僅剩三成，無法再「挖東牆補西牆」，才會造成減班或停駛。

R86已減班，1003線又將停駛，市府交通處10日邀基隆客運代表與暖暖選出的市議員說明營運現況，商議可行方案，儘量滿足公共運輸需求。

公車 基隆 金瓜石

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