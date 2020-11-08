台東外海上午規模4.0地震 台鐵大武到台東列車延誤

中央氣象局地震報告指出，今天上午10時45分發生芮氏規模4級的地震，深度達6.7公里，震央位於台東縣近海，雖然尚未傳出任何災情，但11時15分起台鐵大武站至台東各站南下及北上列車有延誤情形。

地震影響火車通行，分別從大武站至台東各站南下及北上列車，車站包括大武、瀧溪、金崙、太麻里、知本、康樂、台東。對此，台灣鐵路官網也在稍早公告，延誤情形預計將於今天下午2時恢復。 中央氣象局地震報告指出，今天上午10時45分發生芮氏規模4級的地震，深度達6.7公里，震央位於台東縣近海。圖／氣象局提供 台鐵官網公告大武站至台東各站南下及北上列車出現延誤。記者陳弘逸／翻攝