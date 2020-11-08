快訊

杜紫宸質疑EMBA面試名單由工讀生選出 政大：不可能

台南永康洗衣店昨晚氣爆致4人送醫 消防局今開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東外海上午規模4.0地震 台鐵大武到台東列車延誤

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
國家災害防救科技中心公告大武站至台東各站南下及北上列車出現延誤。記者陳弘逸／翻攝
國家災害防救科技中心公告大武站至台東各站南下及北上列車出現延誤。記者陳弘逸／翻攝

中央氣象局地震報告指出，今天上午10時45分發生芮氏規模4級的地震，深度達6.7公里，震央位於台東縣近海，雖然尚未傳出任何災情，但11時15分起台鐵大武站至台東各站南下及北上列車有延誤情形。

地震影響火車通行，分別從大武站至台東各站南下及北上列車，車站包括大武、瀧溪、金崙、太麻里、知本、康樂、台東。對此，台灣鐵路官網也在稍早公告，延誤情形預計將於今天下午2時恢復。

中央氣象局地震報告指出，今天上午10時45分發生芮氏規模4級的地震，深度達6.7公里，震央位於台東縣近海。圖／氣象局提供
中央氣象局地震報告指出，今天上午10時45分發生芮氏規模4級的地震，深度達6.7公里，震央位於台東縣近海。圖／氣象局提供
台鐵官網公告大武站至台東各站南下及北上列車出現延誤。記者陳弘逸／翻攝
台鐵官網公告大武站至台東各站南下及北上列車出現延誤。記者陳弘逸／翻攝

延伸閱讀

宜蘭近海地震 台鐵4列車略受延誤

東澳捕獲5米地震魚是強震要來？ 專家：缺科學證據

台東大武10級陣風 掀起8公尺「炸彈開花」級浪花

台東海域02：36地震 規模5.4

相關新聞

台東外海上午規模4.0地震 台鐵大武到台東列車延誤

中央氣象局地震報告指出，今天上午10時45分發生芮氏規模4級的地震，深度達6.7公里，震央位於台東縣近海，雖然尚未傳出任...

加羅湖設「貓坑」洗刷雷區汙名 太偏遠山友有話要說

宜蘭加羅湖因為「報復性」旅遊，登山人數暴增，羅東林管處為解決登山客排遺問題，在山區設置俗稱「貓坑」的生態廁所，但有登山客...

東北季風影響 明起台東往返綠島、蘭嶼船班全停

受到東北季風影響，東部航務中心公告最新船班消息，台東往返綠島、蘭嶼船班將於11月9日全部取消，10日部分船班取消，後續船...

台東離島復航 電廠缺油解危

受東北季風及閃電颱風影響，停航3天的台東離島船班昨已陸續復航，首班客輪載運150名綠島鄉親抵達台東富岡漁港，原本油料低於...

基隆東岸商場公廁 停供衛生紙

基隆東岸商場人潮很多，還打造4間「五星級」廁所，但近日業者停供所有廁所的衛生紙，民眾反映不方便。市府交通處表示，因被偷頻...

宗教巡禮／東嶽廟大仙尪仔 珍貴文資

俗稱「大仙尪仔」的神將，相傳發源地來自宜蘭，宜蘭市東嶽廟擁有8個神將會，每會各司其職，每年東嶽大帝誕辰，比成人更高的神將...

聯合盃作文花蓮賽 逾2000人筆戰

聯合盃第14屆全國作文大賽花蓮初賽昨登場，從國小到高中職，有2138位寫作高手分組筆戰，人數比往年增加。縣長徐榛蔚到場為...

加羅湖生態廁所 山友怨設太遠

宜蘭加羅湖登山人數暴增，羅東林管處為解決登山客排遺問題，在山區設置俗稱「貓坑」的生態廁所。但有登山客發現，廁所位置偏遠，...

花蓮5任資深縣議員王燕美7日晚癌逝 敢說敢言形象成追憶

5屆花蓮縣無黨籍議員王燕美今晚傳出罹癌病逝，享壽65歲。王燕美是女工出身，敢說敢言，長年為地方弱勢團體爭取不少福利，但也...

台東好米收冬祭飯桶王大賽 冠軍近4分鐘吃下1公斤米

列為客庄十二大節慶的2020台東好米收冬祭，今天在縱谷的池上鄉登場，客家委員會副主委范佐銘受邀擔任主祭，縣長饒慶鈴及縱谷...

林右昌扮總鋪師上菜 千人宴各關懷據點共餐菜色好手藝

基隆市政府社會處今天在光隆家商辦理的「109年旗艦社區暨社區照顧關懷據點成果展」，林右昌化身「總鋪師」為長者上菜，席開百...

反對設養牛場 花蓮光復鄉族人燒狼煙、搬石塊封路抗議

花蓮縣牧場業者廖皎邦在光復鄉購地設置500頭規模的養牛場，獲縣府核發建照，正在施工。但周邊部落族人擔心汙染水源，也認為該...

熱門新聞

影／嘉義市立美術館點燈不僅外觀美 誠品書店也將進駐

台灣民俗村可能變工業區 北斗奠安宮古廟要回家

花蓮5任資深縣議員王燕美7日晚癌逝 敢說敢言形象成追憶

桃園明年擬試辦垃圾專用袋 這4里展開問卷調查

美青姐現身台南附小！校友感念父親養育之恩捐贈千萬元

雄女96年校慶 畢業逾40年「雄女人」歡喜重聚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。