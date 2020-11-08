加羅湖設「貓坑」洗刷雷區汙名 太偏遠山友有話要說

宜蘭加羅湖因為「報復性」旅遊，登山人數暴增，羅東林管處為解決登山客排遺問題，在山區設置俗稱「貓坑」的生態廁所，但有登山客發現廁所位置偏遠，還要度過沼澤地，有登山客不願步行，反而就近解決，失去生態廁所美意。對此，羅東林管處解釋，生態廁所設置要避開水源地，考量湖邊各區域，才會選擇現址設立。

今年因為新冠肺炎疫情，民眾出國旅遊受阻，國內旅遊呈現爆炸性成長，位於宜蘭縣的加羅湖，因為距離不遠，海拔低，也有野營樂趣，因此成為登山愛好者熱點，連續假期或是周六、日，湖邊營地常可見爆滿人潮。

但登山客暴增卻衍生排遺問題，山上一度有排遺覆蓋滿滿衛生紙，宛如「黃金」峽谷，被山友諷刺是雷區；為此，羅東林管處8月上山會勘，決定增設生態廁所，距離紮營地約200公尺，分男廁、女廁，盼解決排遺問題。

不過，10月份有旅客上山，發現生態廁所偏遠，由於加羅湖道路較為泥濘，前往方便需要穿越泥濘地，使用不便民；有嚮導發現，生態廁所距營地來回約15分鐘，有遊客不願步行，反而就近解決，失去廁所美意。

高山嚮導陳廉臻舉例，眠月線、水漾森林的生態廁所，設置地點都符合民眾需求，蓋得近，也不太會飄出味道，可以提供加羅湖供做參考，廁所總有滿的一天，若能檢討設置地點，才能讓更為親近山友需求。

羅東林管處說，加羅湖是一個湖群，附近還有其他高山湖泊，經過幾次會勘後，才決定設於現在位置，盡量遠離水源地，避免排遺汙染湖泊水源。