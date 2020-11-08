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東北季風影響 明起台東往返綠島、蘭嶼船班全停
受到東北季風影響，東部航務中心公告最新船班消息，台東往返綠島、蘭嶼船班將於11月9日全部取消，10日部分船班取消，後續船班資訊將視11日海況而定。
東部航務中心指出，台東綠島航線，11月9日（一）船班全部取消；11月10日（二）台東往返綠島船班（綠島之星2號）取消航班，後續船班將視11月11日（三）當天風浪情況再決定是否開航。
台東蘭嶼航線，11月9日（一）船班全部取消；11月10日（二）表訂無船班；後續船班將視11月11日（三）當天風浪情況再決定是否開航。
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