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台東體育場竄出大批蚯蚓 鄉民憂天災前兆

中央社 / 台東縣8日電

台東縣立體育場昨天竄出大批蚯蚓，黑壓壓一片在運動場上，萬頭鑽動景象令人發毛，民眾擔心是否地震前兆，也有人解釋是閃電颱風及外圍環流影響，帶來大雨引發蚯蚓鑽出地面。

台東縣立體育場6日起展開為期4天的全國中等學校田徑錦標賽事，昨天比賽前，運動場上出現上萬條蚯蚓，台東縣體育場場長黃偉智受訪表示，賽前動員志工清了2個多小時才清理完畢，讓選手有乾淨的場地競賽。

黃偉智說，過去若下雨之後，都會有一些蚯蚓出現，前天閃電颱風及雲雨系外圍環流帶來大雨，昨天清晨體育場竟然出現這麼大量的蚯蚓，確實嚇了一跳；也可能因為體育場場地保養良好，所以吸引蚯蚓來此生存繁殖。

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