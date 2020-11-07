花蓮5任資深縣議員王燕美今晚癌逝 敢說敢言形象成追憶

5屆花蓮縣無黨籍議員王燕美今晚傳出罹癌病逝，享壽65歲。王燕美是女工出身，敢說敢言，長年為地方弱勢團體爭取不少福利，但也曾因偽造文書坐牢，對於她不敵病魔辭世，議會同僚非常不捨。議會表示，依照地方制度法第81條，因所遺任期不足2年，且缺額未達總名額2分之一，不再補選。

王燕美是花蓮第4選區（玉里、瑞穗、卓溪、富里）議員，在14及16至19屆都當選縣議員，是花蓮相當資深的縣議員，她問政勤快且犀利，敢說敢言，被視為「大砲型議員」，不過她也有顆柔軟的心，長年為地方，尤其是弱勢爭取福利，協助弱勢團體募款，也不遺餘力為地方長者爭取免費午餐。

今年5月王燕美身體不適，檢查發現罹癌子宮頸癌第4期，病情凶險，但她仍不忘議員天職，出席議會總質詢；近日正值議會定期會，開議當天王燕美抱著病體現身，但同僚發現她站不穩，需要人攙扶，體力明顯不如以往。

一名縣議員說，曾聽過王燕美說為民服務數十年，退休金也存夠了，有意在這屆任滿後就退休，沒想到任期還沒結束，她已先一步離開。

議會人員表示，王燕美的個性急功好義，是性情中人，只要覺得不對的地方，很勇於發聲，也敢衝撞體制，為人極富正義敢。

上屆議員任內，王燕美因詐助理費27萬元，被依偽造文書罪判刑，她為了趕在這屆議員登記前出獄參選，剃光頭提早入監服刑，當時她並大聲疾呼自己是清白的；本屆選舉時，她紮實的基層服務仍獲選民肯定，再度高票當選。

今年5月發現罹癌後，王燕美常在臉書分享對抗病魔的經歷，她的臉書停留在10月30日，貼文寫道：「原計劃今天回玉里的，無奈中途又出狀況，缺血輸血、缺白血球打白血球，樓層愈住愈高，老天啊！可别在此就叫我給摔了。」

今晚傳出王燕美癌逝的噩耗，讓許多她的支持者相當不捨，同僚也相約明天到她靈堂捻香。