聯合盃作文大賽花蓮區初賽 國小到高中職逾2000人筆戰

聯合盃第14屆全國作文大賽花蓮初賽今天登場，從國小到高中職，有2138位寫作高手分組筆戰，人數比往年增加；縣長徐榛蔚到場為考生們加油打氣，並說，參加作文大賽的孩子，今年在國中會考和高中學測作文成績表現更優異，滿級分人數比去年提高近2成。

輕颱「閃電」擦邊，昨為花蓮帶來陣陣風雨，但今天一早放晴，上午8點不到，許多家長帶子女來到考場四維高中。因逢疫情，試場有嚴密防疫措施，須戴口罩、量體溫。四維高中校長蔡忠和說，除了入校嚴格防疫，考場教室和家長休息空間的防疫工作也非常落實。

上午10時30分鐘聲響開始考試，縣長徐榛蔚雖起個大早參加太魯閣馬拉松並跑了5公里，仍趕到四維高中，在校長蔡忠和、聯合報事業處發行展業部業務總監葉英豪、聯合報行廣中心經理陳嘉章等人陪同下，關心學子應試情況，親切與陪考家長們打招呼。

「閱讀、寫作非常重要」徐榛蔚說，本以為疫情會影響應試意願，沒想到今年考生人數不減反增；她說，從今年國中會考和高中學測作文成績發現，參加過作文大賽的孩子們，滿級分人數比去年提高近2成，要感謝家長們對作文大賽的支持，縣府也會持續加強學子們的寫作教育，讓未來的主人翁們都有最好的文筆和最佳的文字表達。

比賽分成國小中年級、高年級，國中7、8、9年級及高中職共6組，考題面向多元活潑，題目包括我好棒、學習跟自己相處、小小税收大作用、迷路也有好風光等。