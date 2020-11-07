台東好米收冬祭飯桶王大賽 冠軍近4分鐘吃下1公斤米

列為客庄十二大節慶的2020台東好米收冬祭，今天在縱谷的池上鄉登場，客家委員會副主委范佐銘受邀擔任主祭，縣長饒慶鈴及縱谷3鄉鎮長出席共襄盛舉。活動重頭戲飯桶王大賽，最後由男子朱祐弘花近4分鐘時間，吃下1公斤白米飯奪冠。

范佐銘表示，客家人生命禮俗中是個非常重要的祭典，台東好米收冬祭透過老中青幼一起參與祭典，相互學習，呈現客家文化與語言教育成果，落實傳承向下扎根，讓新的一代從祭祀活動中，體察先民對於土地、自然的崇敬之情，具教育意義。

慶典儀式由在地客語薪傳師吟誦疏文，接著池上福原國小學生擔任禮生，大坡國小表演花舞禮讚，展現客庄農家歲末傳統風情。隨後范佐銘、饒慶鈴與來賓，穿起雨鞋拿著鐮刀，一起参下田割稻，體驗先民早期耕作的辛勞及豐收的喜悅。