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台東好米收冬祭飯桶王大賽 冠軍近4分鐘吃下1公斤米

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
客家委員會副主委范佐銘（左二）、縣長饒慶鈴（左）與來賓，穿起雨鞋拿著鐮刀，一起参下田割稻，體驗先民早期耕作的辛勞及豐收的喜悅。圖／台東縣政府提供
客家委員會副主委范佐銘（左二）、縣長饒慶鈴（左）與來賓，穿起雨鞋拿著鐮刀，一起参下田割稻，體驗先民早期耕作的辛勞及豐收的喜悅。圖／台東縣政府提供

列為客庄十二大節慶的2020台東好米收冬祭，今天在縱谷的池上鄉登場，客家委員會副主委范佐銘受邀擔任主祭，縣長饒慶鈴及縱谷3鄉鎮長出席共襄盛舉。活動重頭戲飯桶王大賽，最後由男子朱祐弘花近4分鐘時間，吃下1公斤白米飯奪冠。

范佐銘表示，客家人生命禮俗中是個非常重要的祭典，台東好米收冬祭透過老中青幼一起參與祭典，相互學習，呈現客家文化與語言教育成果，落實傳承向下扎根，讓新的一代從祭祀活動中，體察先民對於土地、自然的崇敬之情，具教育意義。

慶典儀式由在地客語薪傳師吟誦疏文，接著池上福原國小學生擔任禮生，大坡國小表演花舞禮讚，展現客庄農家歲末傳統風情。隨後范佐銘、饒慶鈴與來賓，穿起雨鞋拿著鐮刀，一起参下田割稻，體驗先民早期耕作的辛勞及豐收的喜悅。

最受歡迎的「趣味擲茭大賽」、「飯桶王大賽」接著登場，吸引不少民眾參加，擲茭大賽只要擲出一個聖杯，就獲得一個紅粄抱枕，不少人都擲出聖杯；而飯桶王米食大賽，30位參賽者競爭激烈，冠軍得主朱祐弘僅用了3分57秒，吃下1公斤白米飯，現場響起熱烈掌聲。

2020台東好米收冬祭，今天在縱谷的池上鄉登場，客家委員會副主委范佐銘（中）受邀擔任主祭。圖／台東縣政府提供
2020台東好米收冬祭，今天在縱谷的池上鄉登場，客家委員會副主委范佐銘（中）受邀擔任主祭。圖／台東縣政府提供
「飯桶王大賽」冠軍得主朱祐弘（前中），僅用了3分57秒，吃下1公斤白米飯，現場響起熱烈掌聲。圖／台東縣政府提供
「飯桶王大賽」冠軍得主朱祐弘（前中），僅用了3分57秒，吃下1公斤白米飯，現場響起熱烈掌聲。圖／台東縣政府提供

饒慶鈴 台東 語言

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