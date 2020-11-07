聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東好米收冬祭飯桶王大賽 冠軍近4分鐘吃下1公斤米
列為客庄十二大節慶的2020台東好米收冬祭，今天在縱谷的池上鄉登場，客家委員會副主委范佐銘受邀擔任主祭，縣長饒慶鈴及縱谷3鄉鎮長出席共襄盛舉。活動重頭戲飯桶王大賽，最後由男子朱祐弘花近4分鐘時間，吃下1公斤白米飯奪冠。
范佐銘表示，客家人生命禮俗中是個非常重要的祭典，台東好米收冬祭透過老中青幼一起參與祭典，相互學習，呈現客家文化與語言教育成果，落實傳承向下扎根，讓新的一代從祭祀活動中，體察先民對於土地、自然的崇敬之情，具教育意義。
慶典儀式由在地客語薪傳師吟誦疏文，接著池上福原國小學生擔任禮生，大坡國小表演花舞禮讚，展現客庄農家歲末傳統風情。隨後范佐銘、饒慶鈴與來賓，穿起雨鞋拿著鐮刀，一起参下田割稻，體驗先民早期耕作的辛勞及豐收的喜悅。
最受歡迎的「趣味擲茭大賽」、「飯桶王大賽」接著登場，吸引不少民眾參加，擲茭大賽只要擲出一個聖杯，就獲得一個紅粄抱枕，不少人都擲出聖杯；而飯桶王米食大賽，30位參賽者競爭激烈，冠軍得主朱祐弘僅用了3分57秒，吃下1公斤白米飯，現場響起熱烈掌聲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言