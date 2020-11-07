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林右昌扮總鋪師上菜 千人宴各關懷據點共餐菜色好手藝

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌扮總鋪師上菜，千人宴各關懷據點共餐菜色好手藝。記者游明煌／攝影
林右昌扮總鋪師上菜，千人宴各關懷據點共餐菜色好手藝。記者游明煌／攝影

基隆市政府社會處今天在光隆家商辦理的「109年旗艦社區暨社區照顧關懷據點成果展」，林右昌化身「總鋪師」為長者上菜，席開百桌，讓近千名長秀出拿手菜及特色料理，展現好手藝，「千人宴」呈現各關懷據點平日在社區內提供的餐飲服務，都十分健康又美味。

林右昌帶領社會處長吳挺鋒等親自上菜，對於各桌的特色料理讚不絕口，只見社區長輩個個開心搶著與林市長合照，現場氣氛愉快融洽。立委蔡適應也到場，與老人家互動熱絡。

林右昌說，本市65歲以上長者的人口比例已超過17%，但很多長者都很健康，希望大家繼續保有活力，參與社會服務，雖然年長但仍很青春，他也特別藉由活動頒獎，鼓勵大家參與社區照顧行動，讓社區、自己以及整個社會都變得更好。

市府社會處指出，到9月底，年滿65歲以上老人已逾6萬3434人，占全市總人口17.24%，基隆不僅已成為高齡城市，推估在2023年還將進入「超高齡社會」。為積極整合社區力量關懷服務全市近九成的健康長者，由社會處社工員輔導社區組織及團體成立「社區照顧關懷據點」已有88處，平均每2個里就有一個，服務涵蓋率高。

為擴大普及性，市府鼓勵各據點增加開放時段與服務項目，踴躍設置C級巷弄長照站，以延伸社區整體照顧模式軸線，讓長輩可隨時至據點參與活動，再加上原有的電話問安、關懷訪視、餐飲服務與健康促進活動等四大服務，匯集服務網絡成果，發揮最大效益，讓長者們能放心、安心在地老化。

此外，基隆現有42個社區參與社區旗艦計畫，透過「母雞帶小雞」的方式，使社區間彼此學習，從陪伴進而變成伙伴，除了提供弱勢兒少、新住民服務及協助家暴防治宣導工作外，也積極透過社區方案促使長者走出戶外敞開心胸，拓展老年生活的社交圈、增進人際互動，進而達到活躍身、心、靈及世代融合的社會福利社區化工作。

今日共有89個據點暨旗艦社區、近千名長者熱情出席活動，大伙使出渾身解數，以平時據點提供的「餐飲服務」為主題，例如長潭社區的燙小捲、和平里的嗆餅、禮東社區的天使蛋糕、獅球里的天婦羅芋頭角、七賢社區的佛跳牆、碇內社區的螞蟻上樹等，展現獨具社區特色與產品。

林右昌扮總鋪師上菜，千人宴各關懷據點共餐菜色好手藝。記者游明煌／攝影
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林右昌扮總鋪師上菜，千人宴各關懷據點共餐菜色好手藝。記者游明煌／攝影
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林右昌扮總鋪師上菜，千人宴各關懷據點共餐菜色好手藝。記者游明煌／攝影
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基隆 林右昌

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