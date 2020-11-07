反對設養牛場 花蓮光復鄉族人燒狼煙、搬石塊封路抗議

花蓮縣牧場業者廖皎邦在光復鄉購地設置500頭規模的養牛場，獲縣府核發建照，正在施工。但周邊部落族人擔心汙染水源，也認為該土地位於傳統領域，業者卻未踐行原基法讓族人行使諮商同意權，強烈反對，繼數月前到縣府抗議後，今天再到牧場前放狼煙、封路，要求縣府一周內以公文回應族人訴求，否則會有更大的抗議動作。

廖皎邦在光復鄉西富村購置約4公頃土地，新建大型養牛場。周邊太巴塱、馬佛部落阿美族人3個月前到縣府抗議，表示養牛場位於部落傳統領域，卻沒有開說明會。

縣府農業處雖然在8月中旬邀業者到部落辦說明會，但部落認為該辦公聽會而不是說明會，集體退席，並在上月23日自辦「反設置大型畜牧場公聽會」，村民擔憂養牛場會影響稻米品質、造成地價下跌、影響捕魚祭等傳統文化等，要求縣府讓牧場停工，否則就要封路抗議。

由於訴求未得到回應，今天上午太巴塱、馬佛部落頭目率領數百名族人，持抗議旗幟、布條到牧場，燃起狼煙與竹炮，還搬來石塊堆在牧場前產業道路「封路」，不讓施工車輛進入。

「我們忍無可忍了」牧師那麼好．ㄚ讓說，大家擔心接下來縣府可能對通過使用執照、畜牧養殖執照，族人們才會大動作抗議，要求縣府一周內以公文明確回應。

光復鄉頭目楊德成說，太巴塱部落的水源乾淨清澈，大型養牛場設立後，族人擔心水源受汙染，站出來抗議是為了世代子孫。

縣府表示，原基法主要針的的是公有土地，但該畜牧場位於私人土地。縣府依中央法規審核牧場申請，因都合於法規，由農業處發給農業設施使用許可，建設處發給建照，但尚未發給畜牧場登記證。