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基隆市府1樓公廁上鎖護衛生紙 因常被整卷偷走補不完

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府1樓公廁上鎖護衛生紙，因常被整卷偷走補不完。記者游明煌／攝影
基隆市府1樓公廁上鎖護衛生紙，因常被整卷偷走補不完。記者游明煌／攝影

基隆東岸商場公廁衛生紙因常被偷走且造成堵塞，近日不再提供引發議論，其實基隆市政府廁所也有類似困擾，因為民眾洽公出入頻繁，以前衛生紙常被整卷偷走，補不勝補，後來加上鐵盒並上鎖「保護」衛生紙，消耗量才減緩下來，甚至以前還曾貼過「再偷就要報警」的牌子警告。

基隆市很多市場、風景區公廟多半沒有提供衛生紙，以前一些市場公廁曾有放，但衛生紙常被整包被拿走，後來就沒有放。市政府大樓的每一層樓廁所目前則都有放衛生紙，但1樓另外有用鐵盒裝起來，並用鎖頭鎖住，市府人員要換衛生紙時才開鎖，民眾只能一張一張抽用。但1樓以上衛生紙則沒有上鎖。

「什麼，才剛放新的一卷衛生紙，怎麼不到2小時就沒了」，市府大樓分成前後兩棟，但以前裝好衛生紙卷筒後，經常發生衛生紙被整卷偷走，但因為人來人往，且上廁所時門都是關起來，也無法證明是誰拿走，很難追查。市府人員說，如果是正常使用最後會剩硬紙板捲軸，但如果整個都不見就是被偷走。

王姓洽公民眾表示，有時來市府洽公要等，一時要上廁所身上不一定有衛生紙，市府有衛生紙真的很方便，不用憋著難受。

市府把1樓的廁所衛生紙上鎖後，衛生紙消耗量就明顯下降，市府人員說，提供衛生紙是讓洽公市民方便，但要有公德心，否則偷衛生紙是竊盜行為，屬公訴罪，如果被抓到恐得不償失。市府人員說，目前上鎖作法不會改變。

基隆市府1樓公廁上鎖護衛生紙，因常被整卷偷走補不完。記者游明煌／攝影
基隆市府1樓公廁上鎖護衛生紙，因常被整卷偷走補不完。記者游明煌／攝影

衛生紙 基隆

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