快訊

誰來告訴川普認清敗選？親信想請伊凡卡夫妻出馬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃米能壯陽？宜蘭稻農出產「壯陽米」趣味命名顧客笑歪

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
不少顧客慕名買米，成功推廣壯圍生產的優質稻米。記者張議晨／攝影。
不少顧客慕名買米，成功推廣壯圍生產的優質稻米。記者張議晨／攝影。

「米也能壯陽？」宜蘭壯圍鄉稻農賴建國與兒女發揮創意，將自產稻米取名為「壯陽米」，趣味命名令人莞爾一笑。今年賴的女兒賴品樺重新設計包裝，討喜的紅色視覺加上「壯陽」二字，最近突然人氣竄紅，顧客湧入也讓父女倆對自家稻米更具信心，賴品樺說，名稱只是行銷手法，重要是推廣宜蘭優質稻米。

57歲的賴建國是壯圍鄉稻農，種植水稻已有30年以上經驗，目前種植面積約50公頃。過去賴的稻米多交由糧商收購，5年前，賴建國認為自家生產的優質稻米，應該自己打品牌，與兒子、女兒討論後，一家人想出「壯圍陽光米」，再取「壯陽」2字，成為自家稻米的「品牌」。

賴建國說，糧商收購稻米後，不會針對每個稻農、產區分門別類，他對自己種植稻米有信心，也付出很多心力照顧，既然如此，就應該自己推銷好的稻米，「自己的水稻自己賣！」

賴建國打出品牌5年來，多由宜蘭的老顧客購買為主，今年賴品樺重新設計包裝，利用討喜的紅色視覺，加上顯眼的「壯陽米」3字，起初僅送給公司同事，後來經人輾轉分享到臉書，意外讓自己產的「壯陽米」暴紅。

「這米真的會壯陽嗎？」、「能壯陽？買來送禮剛剛好」、「我要回去孝敬老婆」，每通訂單電話夾帶的問句，讓賴建國父女倆笑開懷。

賴品樺說，壯圍是宜蘭水稻重要產區，含水量多，種植天數達140天，比中南部多約1個月，因此粒粒飽滿，口感Ｑ彈、香氣足，只是真的不會「壯陽」，這是行銷巧思啦。

賴建國說，壯陽米種植田區都經過挑選，水質、用肥、土壤等田間管理，都付出更多的心力照顧，但價格與其他田區白米無異，未追求更高利潤，而是希望將自己家鄉土地種植的優質米，能夠推廣給全台民眾，讓大家知道好吃的稻米不是只有花東有，「我們宜蘭也種得出來！」

宜蘭壯圍鄉稻農賴建國，與女兒賴品樺將自家生產的稻米命名為「壯陽米」，意外暴紅。記者張議晨／攝影。
宜蘭壯圍鄉稻農賴建國，與女兒賴品樺將自家生產的稻米命名為「壯陽米」，意外暴紅。記者張議晨／攝影。
宜蘭壯圍鄉稻農賴建國，與女兒賴品樺將自家生產的稻米命名為「壯陽米」，暴紅後訂單接不完。記者張議晨／攝影。
宜蘭壯圍鄉稻農賴建國，與女兒賴品樺將自家生產的稻米命名為「壯陽米」，暴紅後訂單接不完。記者張議晨／攝影。

稻米 品牌

延伸閱讀

國道5號擬增設冬山匝道　預計明年提報中央

如置身亞熱帶雨林！宜蘭礁溪「林美石磐步道」療癒健行之旅

國五宜蘭端擬增設冬山匝道 若順利..最快5年內完工

第8屆宜蘭戲曲節7、8日盛大登場 新舊北管匯演不可錯過

相關新聞

反對設養牛場 花蓮光復鄉族人燒狼煙、搬石塊封路抗議

花蓮縣牧場業者廖皎邦在光復鄉購地設置500頭規模的養牛場，獲縣府核發建照，正在施工。但周邊部落族人擔心汙染水源，也認為該...

基隆市府1樓公廁上鎖護衛生紙 因常被整卷偷走補不完

基隆東岸商場公廁衛生紙因常被偷走且造成堵塞，近日不再提供引發議論，其實基隆市政府廁所也有類似困擾，因為民眾洽公出入頻繁，...

吃米能壯陽？宜蘭稻農出產「壯陽米」趣味命名顧客笑歪

「米也能壯陽？」宜蘭壯圍鄉稻農賴建國與兒女發揮創意，將自產稻米取名為「壯陽米」，趣味命名令人莞爾一笑。今年賴的女兒賴品樺...

基隆東岸商場人潮很多 五星級廁所停供衛生紙因這理由

基隆東岸商場由大日開發在2016年接手經營後全面翻新改造建物，商場及停車場人潮很多，還打造4間「五星級」廁所獲好評，但...

台東離島今船班恢復 蘭嶼發電廠可望解除沒油危機

受到東北季風及閃電颱風影響，已連續3天停航的台東離島船班，今天陸續恢復通航，首班客輪也載運綠島鄉親抵達台東富岡漁港，原本...

綠島垃圾掩埋場不明原因悶燒 居民怨：臭死了

綠島鄉垃圾掩埋場昨天下午不明原因悶燒，經消防分隊及公所清潔隊控制後，今天早上再度悶燒，濃濃大煙四處飄散，附近居民抱怨味道...

新品種綠寶釋迦 授權台東縣府

台東區農業改良場歷時10年交叉選育，研發新品種台東3號「綠寶釋迦」，昨天舉辦品種技轉授權給台東縣政府農產股份有限公司。縣...

國五增設冬山匝道 預計明年提報

宜蘭縣冬山鄉、五結鄉民眾爭取國五設冬山匝道，目前由縣府辦理可行性評估報告，交流道選址位於冬山鄉成興路與國五側車道交界一帶...

雙11免運！國光基北2線搭免費

雙11大戰將火熱開打，蝦皮購物與國光客運合作，11月11日搭乘國光客運3條指定路線，比照商品免運全日免費。消息一出，引發...

社團臉譜／洪門濟貧 基隆3校發助學金

開烤鴨店的陳平良是社團法人國際洪門慈善總會基隆分會長，來自馬祖的他以前曾度過苦日子，能體會窮苦家庭學生的困境，利用店內盈...

海拔高起點 台灣水準原點展區啟用

台灣最高峰玉山主峰海拔3952公尺，你知道是從哪裡開始起算嗎？答案是基隆的台灣水準原點。去年國立海洋科技博物館修繕周邊設...

東澳捕獲5米地震魚是強震要來？ 專家：缺科學證據

宜蘭東澳一處定置魚場，今清晨游進一條長近5公尺、重達45公斤的「地震魚」，南方澳知名海產店富美活海鮮買下後，在店內展示...

熱門新聞

教女兒誠信碗粿賠售顏董買單 標哥：女孩很乖令人心疼

這碗「媽媽碗粿」裝滿感人故事 女童隨父叫賣照護病弟

三好米蓋公糧烘乾中心遭抗爭 雲林縣長：將勒令停工

捷運經營權之爭？柯文哲反酸：淡海輕軌賠到不醒人事

民雄鄉某金屬鑄造工廠長期製造空汙 嘉義縣府斷水斷電

弄正領子讓女議員不舒服 南市環保局長致歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。