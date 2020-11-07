基隆東岸商場人潮很多 五星級廁所停供衛生紙因這理由

基隆東岸商場由大日開發在2016年接手經營後全面翻新改造建物，商場及停車場人潮很多，還打造4間「五星級」廁所獲好評，但最近不放衛生紙，有民眾在多個臉書社群反映，指停車場暨商場沒提供衛生紙嚴重損傷基隆形象及權益，對遊客很不方便。市府交通處說，整卷被偷頻率過高，且常有人整坨丟入馬桶阻塞嚴重，廠商不堪成本負荷而停止提供。

東岸停車場因位東岸高架橋出口右側，緊臨廟口夜市，是外縣市民眾到基隆市區旅遊、逛夜市重要停車地點，但以前因為廁所老舊、遊民聚集，又髒又臭，經改造為商場後讓以前的治安死角變亮點，生意很好人潮也非常多。

今天有民眾在社群反映，它是基隆市著名的形象地標及商圈，國際，外地及本地遊客滙集處，眾多國際，外地及本地男女遊客，急著上廁所，因沒衛生紙急死人，造成很大的困難及窘境難堪，忽略了消費者應有的權益及沒品質的服務態度。雖有投幣式衛生紙提供機，但國際遊客常常沒有台灣的硬幣無法購買，台灣遊客及學生小孩亦常不帶硬幣，身體失能者更是感到困擾。

市府交通處長李綱表示，業者先前試辦提供衛生紙，但整卷被偷頻率過高，且常有人抽一整坨丟入馬桶造成阻塞，廠商不堪成本負荷而停止提供，市府與廠商討論提供衛生紙的可行性，廠商說明現已在廁所前均設置有衛生紙販賣機，基於使用者付費原則，供民眾臨時需要可購買取得，所以暫時無法將提供衛生紙。

李綱說，目前堵塞情況改善很多，法令並無強制必須提供衛生紙，因造成負面的影響，他呼籲民眾要多發揮公德心，且要有使用者付費的觀念，如有改善的地方會再和廠商溝通。目前廁所維持相當乾淨，也沒有味道，附近也有超商可買衛生紙。

貼文引發正反不同意見，今天在現場停車的林姓停車男子說，沒提供衛生紙，遇壞肚子很急時，就真的急死了，「沒衛生紙怎叫五星級？」

但有不少網友留言不提供沒什麼不好，「商場沒提供衛生紙嚴重損傷基隆形象及權益？出門不應該帶包隨身面紙嗎，要有使用者付費觀念」、「歐洲用個公廁基本都要快40塊，台灣的環境已經很好了」。