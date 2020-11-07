台東離島今船班恢復 蘭嶼發電廠可望解除沒油危機

受到東北季風及閃電颱風影響，已連續3天停航的台東離島船班，今天陸續恢復通航，首班客輪也載運綠島鄉親抵達台東富岡漁港，原本油料低於安全存量的蘭嶼發電廠可望解除沒油危機。

富岡漁港一早7時就駛入不少載運民生物資的貨車，將裝櫃物資一箱一箱運上貨輪，其中，不少是中油公司的油料，準備運往綠島和蘭嶼；首班客輪8時40分也從綠島抵達富岡港，載運約150名綠島鄉親。

「等了3天終於出島了。」綠島陳姓鄉親說，原本很擔心閃電颱風走慢的話，停航時間會更久，好在走的快，今天風浪很好，順利搭上客輪來到台東，可以放心去醫院拿藥，順道買些東西。