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台東離島今船班恢復 蘭嶼發電廠可望解除沒油危機

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
中油公司的油料，一箱一箱運上貨輪。記者油蔥光／攝影
中油公司的油料，一箱一箱運上貨輪。記者油蔥光／攝影

受到東北季風及閃電颱風影響，已連續3天停航的台東離島船班，今天陸續恢復通航，首班客輪也載運綠島鄉親抵達台東富岡漁港，原本油料低於安全存量的蘭嶼發電廠可望解除沒油危機。

富岡漁港一早7時就駛入不少載運民生物資的貨車，將裝櫃物資一箱一箱運上貨輪，其中，不少是中油公司的油料，準備運往綠島和蘭嶼；首班客輪8時40分也從綠島抵達富岡港，載運約150名綠島鄉親。

「等了3天終於出島了。」綠島陳姓鄉親說，原本很擔心閃電颱風走慢的話，停航時間會更久，好在走的快，今天風浪很好，順利搭上客輪來到台東，可以放心去醫院拿藥，順道買些東西。

蘭嶼發電廠原本發電用油低於500公秉（50萬公升）安全存量，最多剩十幾天的發電油，今天40箱油料順利裝貨運補後，明天就可送達發電廠，解決發電用油危機。另航務東部中心通知，今天蘭嶼加開2航次船班。

受到東北季風及閃電颱風影響，已連續3天停航的台東離島船班，今天陸續恢復通航，原本油料低於安全存量的蘭嶼發電廠可望解除沒油危機。記者油蔥光／攝影
受到東北季風及閃電颱風影響，已連續3天停航的台東離島船班，今天陸續恢復通航，原本油料低於安全存量的蘭嶼發電廠可望解除沒油危機。記者油蔥光／攝影
今天首班客輪載運綠島鄉親抵達台東富岡漁港。記者油蔥光／攝影
今天首班客輪載運綠島鄉親抵達台東富岡漁港。記者油蔥光／攝影
關島3天的綠島鄉親，下船後心情都非常好。記者油蔥光／攝影
關島3天的綠島鄉親，下船後心情都非常好。記者油蔥光／攝影

綠島 蘭嶼 閃電颱風

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