綠島垃圾掩埋場不明原因悶燒 居民怨：臭死了

綠島鄉垃圾掩埋場昨天下午不明原因悶燒，經消防分隊及公所清潔隊控制後，今天早上再度悶燒，濃濃大煙四處飄散，附近居民抱怨味道太臭了。消防分隊再度派出水箱車灑水降溫。

「真的很臭！」綠島林姓居民說，今天早上看到濃煙竄天，就知道掩埋場又悶燒起來了，昨天味道還不會這麼重，今天好幾個村落都聞到，塑膠味很刺鼻，擔心吸多了對身體很不好。

綠島消防分隊表示，今天再度悶燒的原因不排除是底層的殘火沒有熄滅，在風勢的吹拂下，可能引起助燃，目前已派前水箱車進行灑水警戒，清潔隊也使用機具將垃圾翻攪，希望讓深層火苗給熄滅。

綠島鄉代表王侑力說，昨天消防車就有來灌水，但效果好像不是很好，今天悶燒的濃煙比昨天更大，且風向飄向中寮、南寮一帶；垃圾場內堆放回收塑膠類物品，冒出的濃煙夾帶刺鼻臭味，居民都受不了。