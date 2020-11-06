三縣市五校師生結伴挑戰合歡山 可惜差100公尺攻頂
高雄、台南與花蓮5校百餘名師生連袂挑戰縱走合歡山，原訂今天攻頂，因受颱風外圍環流影響，距合歡山峰頂僅百公尺即止步，雖沒能攀上頂峰，師生認為已是難得的經驗，相約下次再戰。
高雄市前鎮區瑞豐國小、台南市七股區建功國小、七股國小與下營區甲中國小、花蓮縣壽豐鄉志學國小5校跨縣市城鄉共學，百餘師生5日從學校出發，今挑戰攀登海拔3417公尺合歡主峰。
這趟異地共學之旅，由曾經成功攀登「聖母峰」的詹喬愉擔任嚮導，她帶師生由南峰縱走到合歡主峰，今早山區崚線風力強勁， 她提醒師生壓低姿勢前進，至10點半，大家已距峰頂約100公尺，但因天氣轉冷，評估氣候不佳，最後基於安全考量，忍痛撤退。詹喬愉說，合歡主峰為海拔3417公尺，師生們在3317公尺止步，已非常接近主峰。
這次五校師生縱走合歡山，師生沿途瀏覽高山動植物生態、聽詹講述人文歷史沿革，收穫許多，他們看見台灣山林之美，心中充滿感動。
詹喬愉說，合歡主峰是太魯閣國家公園西邊的界山，也是立霧溪與濁水溪的分水嶺，周圍沒有阻擋視野的山巒，可遠眺合歡群峰、奇萊連峰、中央尖山甚至玉山。清晨可欣賞從立霧溪口冉冉上升的日出，傍晚可以看夕陽緩緩沈入，美不勝收。
瑞峰國中校長曾振興說，國教署「城鄉共學專案計畫」讓3縣市5校學生有機會共學，共同完成一項人生挑戰，孩子能走出教室，比在教室學習更有感。
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