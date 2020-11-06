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東澳捕獲5米地震魚是強震要來？ 專家：缺科學證據
黃世彬說，「地震魚」是勒氏皇帶魚的俗稱，其活動範圍很廣，從海洋表層的淺海至約1千公尺處的深海都可以發現，國外的研究也曾發現皇帶魚有垂直移動的習性，因此可能為了移動、覓食，來回在深海、淺海之間，而定置漁網又是利用海流來捕捉魚類，因此皇帶魚被定置漁網捕獲，應該可以算是一場「意外」。
黃世彬說，漁民認為在地震前後有時會捕捉到皇帶魚，因此民間常將勒氏皇帶魚的出現，與地震聯想在一起，因此才會得名「地震魚」，但其分布的印度洋、太平洋地區，這個地區原本就存在地震帶，所以地震的發生本來就比較頻繁，所以皇帶魚的出現是否與地震有關，目前仍需要更多科學證據來佐證。
今清晨漁民捕獲的地震魚，長約近5公尺，重達45公斤，大小、長度都是近年宜蘭漁民捕獲的最大尾。黃世彬說，勒氏皇帶魚可長至8公尺，以今捕獲的5公尺來說，應該已經是一尾「成魚」，體型屬於中大型，「真的蠻大尾的」。
黃世彬說，勒氏皇帶魚屬於少見魚類，但肉質與常見海鮮差異很大，市場接受度不高，國內外也很少有食用紀錄，這種魚雖然新奇，但是市場經濟價值其實不算高。
國立中山大學海洋科學系副教授廖德裕說，日本曾有研究團隊以皇帶魚出現時間，與地震資料比對，研究結果發現兩者並無正相關；皇帶魚生活範圍廣，但根據團隊研究，漁民捕獲的地震魚胃裡多是「空空的」，根據研究觀察，在海洋表層發現的地震魚，身體都不是很好，深海魚的肉質特性是含水量高，因此口感並不是很好。
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