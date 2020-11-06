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國五宜蘭端擬增設冬山匝道　若順利..最快5年內完工

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
目前宜蘭溪南地區僅羅東、蘇澳交流道，兩地相距12公里，因此縣府計畫爭取在冬山增設匝道。圖／宜蘭縣政府交通處提供。
目前宜蘭溪南地區僅羅東、蘇澳交流道，兩地相距12公里，因此縣府計畫爭取在冬山增設匝道。圖／宜蘭縣政府交通處提供。

宜蘭縣冬山鄉、五結鄉民眾爭取國五爭設冬山匝道，目前由縣府辦理可行性評估報告，交流道選址位於今冬山鄉成興路與國五側車道交界一帶，預計明年提報交通部審議，縣府以宜四匝道規劃、完工期程推估，若一切順利，最快2026年前可望完工。

國道五號宜蘭目前由北至南有頭城、宜蘭、羅東五結、蘇澳等4座交流道，冬山鄉為宜蘭人口排名第3的鄉鎮，但市區距離羅東北上匝道約7.7公里，距蘇澳交流道也要5.1公里，當地民眾認為出入不便，加上認為可以作為蘇澳交流道往蘇花改分流使用，因此提報向中央爭取興建。

今宜蘭縣議會舉行專案報告，縣府交通處報告冬山匝道規畫進度；黃志良說，從羅東至蘇澳有12公里，中間卻無匝道可上下國道，再來近年宜蘭觀光發展，碰到假日民眾往羅東常碰到塞車車流，因此規畫新設匝道，可望解決車流高峰的交通瓶頸。

冬山匝道全案仍在評估階段，冬山鄉縣議員謝燦輝指出，要讓匝道發揮最大效益，應該採「全形」規畫，往蘇澳、台北，都能從匝道出入，另外，匝道鄰近利澤、龍德工業區，完工與否對於地方產業相當重要，希望規畫「越快越好」，紓解工業區甚至蘇花改交通流量。

黃志良說，目前全案還在規畫階段，匝道範圍、興建經費等還未有具體規畫，不過，依據中央所訂的交流道申請審核作業要點，地方仍須負擔全額用地費以及12%總建設經費。

由於國道五號碰到車流量多時，會啟動匝道儀控管制主線車流，有地方人士憂心新設匝道反會額外增加新的交通瓶頸，不見得對交通疏導有幫助。

對此，黃志良說，有關匝道增設的優點、缺點，都會在報告中做好完整評估，目前已經進行至期中報告，預計明年3月完成期末報告，就可向交通部提報審議；如以宜四匝道規畫、興建費時5年計算，若明年審核順利，匝道可望通過後5年內完工。

蘇澳 羅東 國道

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