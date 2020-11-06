罕見！近5公尺地震魚「游進」定置網 老饕：清蒸沾醬油

位於宜蘭南澳的定置魚場，今清晨游進一條長450公分、重達45公斤的「地震魚」，南方澳知名海產店富美活海鮮以1.6萬元買入，經營55年的業者形容這是他首次看到這麼大的地震魚，因肉質軟嫩，最適合清蒸、沾醬油。

地震魚生活在深海，今天清晨游進定置魚場時還是活體，這尾「現撈仔」地震魚讓漁民稱奇「很少看過上岸還是活的地震魚」；富美活海鮮業者聞訊後，將該尾魚貨買入，因體長近5公尺，放在店門口的玄關讓不少饕客稱奇，「好大！」

今凌晨2時36分許，台東外海發生規模5.4的地震，有民眾將地震魚與地震聯想一起「是不是與地震有關？」對此，業者表示，宜蘭外海一年都會捕獲地震魚，是否與地震有關需要由專家釐清；不過，以往大小約在2、3公尺，這隻長度近5公尺，已經是他開店55年來碰到最大的一尾。