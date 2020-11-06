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全台海拔高在基隆這裡起算 台灣水準原點展區完工啟用

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
全台海拔高在基隆這裡起算，台灣水準原點展區今天完工啟用。圖／海科館提供
全台海拔高在基隆這裡起算，台灣水準原點展區今天完工啟用。圖／海科館提供

台灣最高峰玉山主峰海拔3952公尺，你知道是從哪裡開始起算嗎？答案是基隆的台灣水準原點。去年國立海洋科技博物館進行周邊設施修繕，並設置測繪主題展示與解說設施，今天完工揭幕。內政部地政司長王成機表示，台灣水準原點為國人俗稱海拔高的起算點，作為高程系統之基準。

展示區今天上午揭幕，內政部地政司長王成機、海科館館長陳素芬主持，立委蔡適應、國土測繪中心主任劉正倫、船舶中心執行長周顯光、基隆市府地政處長蘇昱彰及市議員呂美玲等出席，即日起開放民眾參觀與拍照打卡。

王成機表示，台灣水準原點為國人俗稱海拔高的起算點，是訂定國家高程系統的法定依據。台灣全面實施水準測量始於民國3年，內政部參考基隆港平均海水面高度， 64年於基隆海門公園設置水準原點，作為高程系統之基準。103年遷至海科館館區。

陳素芬說，水準原點在館區大客車停車場邊的北寧路，規畫測繪科普推廣展示工程，由可愛的公仔「北火熊」和「探索女孩」導引，探索女孩看著水準儀當「觀測手」，北火熊則扶著水準尺，只要觀測該點與原點的高程差，就可以得到該點的準確高程。

公仔的設立兼具寓教於樂，讓參訪民眾認識水準測量之原理，並可了解測量員如何操作相關測量設備，希望讓周邊變成一個觀光遊憩的廊帶起點，並可結合周邊海科館主體教育功能，達成跨域加成之效益。

蔡適應肯定海科館為推廣與普及教育所做的努力，提升周邊區域的繁榮。呂美玲則認為，原點可以把科普帶入生活，很有學習教育功能。

全台海拔高在基隆這裡起算，台灣水準原點展區今天完工啟用。圖／海科館提供
全台海拔高在基隆這裡起算，台灣水準原點展區今天完工啟用。圖／海科館提供
全台海拔高在基隆這裡起算，台灣水準原點展區今天完工啟用。圖／海科館提供
全台海拔高在基隆這裡起算，台灣水準原點展區今天完工啟用。圖／海科館提供
全台海拔高在基隆這裡起算，台灣水準原點展區今天完工啟用。圖／海科館提供
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基隆港 海科館 內政部

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