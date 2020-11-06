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太魯閣馬拉松7日登場 主辦單位加強賽道監測

中央社 / 花蓮縣6日電

太魯閣峽谷馬拉松明天舉行，碰上颱風「閃電」逼近，主辦單位不敢掉以輕心，密集巡視賽道，加強人力監測易落石區，預估賽事不受影響，若花蓮縣政府宣布停班停課，才會延期。

太魯閣峽谷馬拉松主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會理事長張志強表示，目前雨勢不大，也沒有風，昨天開始持續巡視賽道路況，也和公路總局太魯閣工務段合作，加強10處易落石區域監測，目前看來颱風應該不會影響賽事。

因主要賽道以台8線中橫公路為主，屬於雨勢較大的山區地形，張志強指出，會持續與氣象單位、公路單位保持聯繫，若颱風影響加劇，會以縣府公告為主，若縣府宣布停班課，就會延期。

太魯閣峽谷馬拉松邁入第21年，分成全馬、半馬、12公里逍遙馬、5公里快樂馬4個組別，今年因疫情關係不開放國外跑者報名，仍有1萬3500人報名參加，將於明天上午6時45分依序起跑。據了解，前總統馬英九也報名5公里賽事。

因應賽事，台8線太魯閣大橋南端至天祥路段、台9線太魯閣大橋南下車道及太魯閣大橋北端至舊台9線錦文橋，明天上午5時至下午2時許，將實施交通管制；新城（太魯閣）火車站設有免費接駁車，上午4時至6時10分在新城火車站發車，回程在錦文橋北側搭車，上午9時起至下午3時。

太魯閣 馬拉松 颱風

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