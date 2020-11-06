閃電颱風逼近 花蓮漁船返港、二期稻暫停收割

輕度颱風閃電逼近，花蓮海邊已出現長浪，漁船紛紛進港避風，海巡人員一早就到岸際柔性勸導民眾不要觀浪；農作物部分，南區二期稻作正值收割期，目前收割約2成，但颱風帶來零星降雨，今天被迫暫停割稻，農民盼雨勢不要太大，否則有可能造成水稻倒伏或發芽，影響收成。

「閃電」暴風圈今天上午已經進入巴士海峽及台灣東南部海面，受颱風外圍環流影響，花蓮外海昨天開始出現一波波長浪，漁船紛紛駛入花蓮漁港避風。

海巡署第一二岸巡隊表示，閃電颱風的海、陸警警戒區未包含花蓮縣，且花蓮縣政府也沒發布海上及陸上禁限制公告，所以無法強制要求漁船禁止出航及民眾離開岸際，但為了維護民眾安全，仍會柔性勸導。

花蓮到中午為止僅有間歇雨勢，富里鄉農會總幹事張素華表示，目前正值二期稻收割期，富里種植面積約540公頃，昨天白天農民忙著搶收，收割約2至3成，不過晚上開始下起小雨，一下雨就沒法割稻，希望颱風不要帶來太大的風雨，否則可能造成水稻倒伏或是發芽。

縣府農業處表示，目前縣內農作物以二期稻作為主，未傳災情，若接到公所通報農損，會依規定啟動天然災害救助作業。