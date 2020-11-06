颱風閃電挾帶雨勢 花蓮二期稻採收被迫停擺

花蓮二期水稻正要開始收割，就碰上颱風「閃電」過境，帶來間歇雨勢，收割進度被迫停擺，稻農憂心持續降雨會影響收成。

根據中央氣象局觀測，輕度颱風「閃電」今天上午暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅，花蓮昨天晚間陸續降雨，雨勢並不大。

花蓮正值二期水稻收割期，富里鄉農會總幹事張素華指出，富里鄉二期水稻種植面積約540公頃，稻農昨天趕工採收，晚間起有間歇雨勢，收成被迫停擺，僅搶收約3成，若持續降雨，恐造成水稻倒伏或發芽。

受閃電颱風外圍環流影響，花蓮外海風浪大，花蓮漁港停滿避颱漁船，漁民忙著整理漁具，做好防颱準備。漁民表示，現在出海大多是抓鬼頭刀，但碰上風浪大，只能留在港內較安全。

花蓮縣政府農業處指出，目前農作物以二期水稻為主，其餘是零星果樹，二期水稻種植區以中南區為主，總面積約8500公頃，根據各鄉鎮公所回報，僅收割2至3成，因雨量不大，目前尚未接獲災害通報，若有發生災害農損，經公所通報後，會儘速啟動天然災害救助作業。