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「一碗滷肉飯」國際插畫競賽獲獎 這滷蛋和滷肉飄香味
「COPIC AWARD」國際插畫競賽獲獎名單日前公布，來自全世界4321件參賽作品，基隆二信高中廣設科獲選入百大青年獎囊括11件，表現出色，消息傳回學校，師生振奮。其中李翊平的「一碗滷肉飯」，用麥克筆畫出滷蛋和滷肉飯的多汁美味，讓人看到的人都好想吃一口，光看到都「聞」得到香味。
李翊平的「一碗滷肉飯」，是他用麥克筆技法一筆一筆畫出滷內飯的多汁與美味，光是用看的都會讓人「垂涎三尺」，很想馬上就到基隆廟口叫碗滷肉飯來吃吃。
李翊平說，「看到就想吃一碗」，他從小就生長在基隆廟口附近，滷內飯的美味可說是他成長記憶中的一部分，這次透過比賽，讓自己得以用麥克筆點綴家鄉美食的色彩，將基隆美食「滷內飯」在國際競賽中獲獎感到非常開心，也讓自己生長在基隆感到更有榮譽感。
二信高中廣設科表現亮眼，得獎作品多數以超寫實的技巧贏得評審青睞，一碗代表基隆美食的滷肉飯、廟宇石獅子的廟口意象和八家將的生活互動等作品，都呈現出濃濃的台灣味，一口氣拿到了11件得獎作品，可說是相當不容易，也為基隆的在地特色做了一次成功的行銷。
「COPIC AWARD」是一項世界插畫競賽，它連接了來自世界各地的插畫家，以相互啟發並分享集體的創作經驗，參賽對象不分年齡、國籍及流派，任何人都可參加，今年進入第三年，收到的作品4321件遠遠超過去年的2150件，最後評選出特等獎1位，第二名2位，下一代青年大獎1位，評審獎6位，工藝獎1位，百大青年100位，競爭相當激烈，是一項受到藝術界重視的新銳國際插畫競賽。
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