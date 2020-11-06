太馬明登場馬英九也來跑 颱風逼近防落石10定點監控

2020雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松比賽明天展開，包括前總統馬英九在內，將有1萬3500名跑者參與。不過，因輕度颱風「閃電」逼近，花蓮今日雖無明顯雨勢，主辦單位仍不敢掉以輕心，密集巡視賽道狀況，並在10處易落石路段安排人員定點監控，若有落石或狀況立即引導跑者避開危險路段。

太魯閣峽谷馬拉松主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會理事長張志強表示，今天花蓮只飄著小雨，也沒有風，與氣象單位保持聯繫，目前看來颱風應該不會影響賽事。張志強說，會以縣府公告為主，若縣府宣布停班課，才會延期。

由於太馬以台8線中橫公路為主要賽道，全馬更一路沿長春祠、燕子口、九曲洞等路段向上，跑到天祥段再折返。張志強說，從昨天開始就持續巡視，路況很好，也與太魯閣工務段合作，選擇10處平常易落石的路段，派10組人員定點監看，如果有落石或其他狀況，會即刻引導選手避開。

今年邁入第21年的太魯閣峽谷馬拉松，因疫情關係不開放國外跑者報名，仍有1萬3500人參加，分成全馬、半馬、逍遙馬12公里、快樂馬5公里4個組別，當天上午6時45分起依序起跑。據了解，前總統馬英九也報名5公里的賽事。

主辦單位再次提醒，明天上午5時起到下午2時，賽場周邊的台8線太魯閣大橋南端至天祥路段、台9線太魯閣大橋南下車道及太魯閣大橋北端至舊台9線錦文橋，將實施交通管制，請用路人注意；當天在新城（太魯閣）火車站有免費的接駁公車，上午4時至6時10分在新城火車站發車，回程在錦文橋北側搭車，上午9時起至下午3時，坐滿發車。