停航4天 蘭嶼綠島超商熱食缺貨
受到東北季風及颱風相繼影響，台東往返蘭嶼、綠島貨輪停航4天，超商熱食無法補貨，預計7日船班恢復才能進貨。綠島、蘭嶼鄉公所都指出，目前物資還算充足。
受到東北季風影響，台東往返蘭嶼、綠島的貨輪從10月3日開始停航，今天又受到颱風「閃電」外圍環流逼近，無法開航，總計從3日至6日計4天停航。
「缺貨了」綠島李姓民眾說，昨天開始超商的熱食架上空無一物，微波熱食、麵包、泡麵幾乎都賣光了，這2天颱風逼近想買一些泡麵應急也買不到。
蘭嶼李姓民宿業者表示，因為貨輪已4天未開，所以無法補貨，超商熱食架上空蕩蕩的，幸好這幾天島上已經沒有遊客，對當地人影響也不大。
綠島鄉公所、蘭嶼鄉公所都指出，目前物資還算充足，油料也還有多日存料暫不受影響。
客、貨輪業者表示，今天上午雖然出太陽，但受到颱風外圍環流影響，海象不佳，仍無法開船，7日會不會開船，還得看風浪狀況。
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