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後山文學新人獎台東醫院心理師出書 自白抽離情緒最難
衛福部台東醫院諮商心理師周牛莒光，勇奪文化部2020後山文學年度新人獎，小說集作品「倪墨（Nima），誰的」他今天分享出版書籍，透過部分虛擬的青少年男主角「倪墨」，解構匿名個案心理掙扎的無助，最後和自己和解的心路歷程；新書上架之際，他感觸良多說，「書中情節或多或少都有我的影子，抽離情緒是最大的挑戰」。
周牛莒光說，主角「倪墨」是出生在台東長濱鄉的原住民，但「倪墨」歷經車禍失去雙手、好友死亡、飽受幻聽幻覺折磨，幾乎是他助人生涯接觸個案的縮時心象；書名「倪墨」其實就是阿美族「誰的」母語發音，暗喻身心病友無處歸屬，心情困頓流離的無力吶喊。
通路電商博客來引用小說內容成為推薦名句，例如在篇章〈召喚〉中述及，「不只基因會遺傳、家族的文化與幽暗面也會，你，願意成為一名巫師嗎？」另一篇章〈短繩〉中描述，與憂鬱症奮鬥的視障陪跑員，希望眼淚最終不再為悲傷而流。
周牛莒光同意出版社對諮商心理師職業的解讀，對諮商個案來說，心理師就像一張防護網，能接住在心靈黑洞中不斷墜落的他們，但對心理師來說，療癒是雙向的，在會心的過程中，兩者逐漸貼近彼此的心，重新發現內在的力量。鼓勵有情緒困擾的朋友勇敢踏出求助的第一步。
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