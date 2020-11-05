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花蓮市區道路施工 住家水費暴漲上萬元用戶傻眼　

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市大同市場附近住戶近幾個月水費暴增，民眾質疑與施工中的中山路人行道工程有關。記者王燕華／攝影
花蓮市大同市場附近住戶近幾個月水費暴增，民眾質疑與施工中的中山路人行道工程有關。記者王燕華／攝影

花蓮市大同市場附近住戶近幾個月水費暴增，有用戶10月水費單高達萬餘元，是原本的百倍之多，質疑是市公所正施作的中山路人行道工程，造成地下水管破裂漏水。市公所表示，將與水公司一同赴民宅檢查確認，若漏水原因與工程有關，會與承包商討論經費補助。

市民代表黃瑞文也是水費暴增的受災戶。他說，中山路從6月起施工，從林森路到六期重畫區要重鋪人行道和路面，之後這幾個月，附近多戶住家，就有水費異常增加的情況，自己位於中山路的服務處，以往一期兩個月水費不到百元，施工後突然變成6000多元，還有一戶原本也是百元左右，8月收到的水費單增加到好幾千元，10月再暴衝到1萬1千元，4個月就高達1萬6000元，甚至連沒人住的空屋，都收到2個月共6、7000元的水費單，讓住戶很傻眼。

黃瑞文說，由於都是在工程開挖後才水費暴增，用戶懷疑是工程造成地下管線破裂漏水。他在市代會定期會上也就此事質詢市長魏嘉賢，獲允諾會在一個月內處理。

市公所建設課長徐國城表示，接獲反映已立即和自來水公司聯繫，將安排會勘，與水公司人員一同到水費異常的住家檢查，若漏水原因非用戶造成，而是與工程有關係，會與承包商討論經費補助。

自來水公司花蓮營運所表示，抄表時發現用戶用水量陡增，都會貼出通知單，提醒內線有漏水跡象，要注意檢修用水設備，也會派員到現場複查，協助用戶對內線肉眼可見的漏水處做初步判斷，但若是不明管線的漏水，就必須請專業單位測漏。

花蓮市中山路大同市場附近住戶，近日收到水費單，從原本不到百元暴增到1萬多元。圖／民眾提供
花蓮市中山路大同市場附近住戶，近日收到水費單，從原本不到百元暴增到1萬多元。圖／民眾提供

漏水 人行道 重畫區

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