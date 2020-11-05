基隆山藥值採收期 立委蔡適應上山挖山藥推廣農遊觀光

基隆山藥11月進入採收期，立委蔡適應今天到七堵瑪陵坑山區「文良休閒農場」，體驗挖山藥的樂趣，推廣基隆農業觀光與在地農特產品。

七堵區瑪東里長李文良表示，近年七堵區許多農友都開始發展休閒農場，配合基隆市政府、市農會一起推廣在地農特產，瑪東農村再生公園在去年建成，結合景觀和休閒農業，讓更多遊客到這裡可以欣賞風景外，還可體驗農村風情。

蔡適應說，基隆山藥是台灣原生種，基隆的各個休閒農場大約會在每年春季辦理山藥認養活動，讓民眾認養後，在秋季收成時上來體驗挖山藥，歡迎民眾上基隆旅遊網了解基隆的農特產品和農遊活動。

每年12月基隆市政府、市農會和農友都會結合地方餐廳，來推廣基隆的山藥大餐，每次他要帶山藥到立法院推廣時，都因為產量不夠多、無法成行，希望民眾把握機會來基隆七堵體驗休閒農業。

文良休閒農場內種植不少桂竹與綠竹，每年5月份桂竹筍開始成熟採收，可以一直收成到月底，農場開始接受遊客拔桂竹筍體驗；6月以後，綠竹筍也陸續冒出土中，可以一直採收到9月下旬；11月過後則是基隆山藥採收期。農場除了桂竹與綠竹外，還種植了楊梅、茶葉、檸檬番石榴，自製桑葚露、柚子露、楊梅露、茶油，品質精良，提供遊客購買。

另外，該農場所種植的烏龍茶樹種，為日據時代進貢日本皇室之茶種，雖然種植面積因轉型開闢果園而減少，但茶葉一年仍可採收約50公斤，農場留有當時採茶、製茶器具，可供遊客體驗，預約團體遊客或學童戶外教學，可做竹編藝品、南瓜吊飾、DIY南瓜果凍教學。

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