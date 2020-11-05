實體書店倒店潮中 基隆志同道合年輕人開小獸書屋築夢

在實體書店一片倒店潮中，基隆市有一群志同道合年輕人，深耕基隆在地文化，利用各自擅長的企劃、社區營造、文化研究與設計，在市府產發處青年孵育計畫輔導下，孵出他們的夢想「小獸書屋」實體書店，將在14、15試營運，29日開幕。

基隆市政府產業發展處長黃駿逸表示，今年雖疫情來勢洶洶，但市府鼓勵青年創業，推動「基隆市青年創業孵育獎勵補助計畫」，讓青年朋友能安心築夢。

城心文化有限公司創辦人陳立儀是從屏東來的基隆媳婦，成立城心文化有限公司，她擅長企劃及影像專長，透過社區經營、田野調查，深耕基隆在地文化，打造基隆特色商品，也在空間活化「86設計公寓」的經營上，傾注許多新的創意與活力。

陳立儀表示，因順利獲得獎勵，讓開書店這個大膽的想法，有了確定且安心的支持，在書本式微、3C當道的年代，她反其道而行，透過「自然探索、動物平權、環境友善、文學漫遊」的書屋主題，希望讓城市忙碌生活中所忽略的萬物生態，以閱讀連結，藉生活實踐，像小獸一樣，長出觸角，用本能感受一切，探索並共享這座島嶼的無限可能，因此，發想書店取名為小獸書屋。

書店有舒適的閱讀空間，是一個可以自在翻滾，放鬆閱讀的空間，邀請小獸們來到這裡伸展你的手腳，晃晃你的頭腦，挑一本喜歡的書，度過美好的一天。