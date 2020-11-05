美麗灣建築物如何處理 饒慶鈴：絕不會變蚊子館

台東美麗灣渡假村台東縣政府將以新台幣6.29億元買回，縣議員關切建築物的未來；台東縣長饒慶鈴今天在縣議會強調，絕不會變成蚊子館，會朝向活化處理。

爭議十幾年的台東杉原海水浴場美麗灣渡假村開發案，因環保問題營運遙遙無期，業者提出仲裁，裁定由台東縣政府以6.29億元買回。

台東縣議會目前進行定期大會，許多縣議員關切美麗灣的下一步，建築物是否拆除，縣議員方賢仁和高美珠今天在縣議會再度質詢饒慶鈴有關美麗灣相關問題。

方賢仁質詢饒慶鈴時說，縣府在買回的財務上是否有問題，買回建築物後如何運用讓它發揮最大的價值；高美珠則質詢是否會變成蚊子館，建議以6.29億元買回日後要變成62億元的價值。

台東縣政府財政及經濟發展處長盧協昌回答時表示，在仲裁期間縣政府已經有做好最壞的打算，因此也陸續調度財政使用，目前已經有5億多元。

饒慶鈴表示，有關沙灘部分，會在明年開放使用，建築物絕對不會變成蚊子館，至於要如何運用，必須符合3個方向：第1，不能繼續賠錢，財務損益必須是正向的；第2，與部落周遭必須是和平共存的；第3，未來必須和海水浴場共榮。