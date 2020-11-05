花縣議員憂萊劑美豬入校 縣府：學生午餐禁用進口肉品

中央政府明年元旦起開放萊劑美豬進口，花蓮縣議會定期會連日有議員關切此事，縣議員簡智隆今天質詢時，詢問是否要在學生午餐投標規範中明定禁用萊克多巴胺，縣長徐榛蔚、教育處代理處長饒忠均表示，教育部正修訂食材採購契約書，會依教育部定型化契約做修訂，要求禁用進口肉品。

簡智隆表示，根據107年度農委會提供資料推算，花蓮每人豬肉消費量年平均是37.3公斤，遠高於牛、羊肉的數量，甚至今年暑假因為大量觀光客湧入，8、9月豬肉供應不足，還要向台糖調豬。豬肉是花蓮人主要食用肉品，但因萊劑美豬要進口，台灣豬的食安快要破大洞，縣府要補破網。

他說，縣長徐榛蔚已宣示，要修訂花蓮縣食品衛生安全管理自治條例，增列肉品不得檢出乙型受體素（瘦肉精）規定，並有罰則，但管理自治條例的效力及於學生午餐嗎？是否需要在投標規範書另外明定？若已跟廠商簽約，是否需要換約？要求徐再度表態。

徐榛蔚說，花蓮縣府一定堅持零檢出，捍衛花蓮人的健康。教育處代理處長饒忠說，學生午餐的採購契約，確實沒規範萊劑，僅明定食材以採用在地國內優質食材，符合3章一Q優先使用。不過，教育部8月已函文各縣市教育處，11月底要修訂規範，不得使用進口肉品，縣府也會依據教育部規範做修改。