議員要求縣府停止知本光電開發程序 饒慶鈴：尊重建議

台東縣議會今天縣政總質詢，縣議員、卑南族卡大地布部落族人陳政宗針對知本光電開發案提出質詢，並鄭重要求縣府即刻停止開發案程序。縣長饒慶鈴回應：尊重建議。

饒慶鈴表示，知本光電開發案，縣府立場一直尊重部落，廣納意見，對於環境、生態及安全均會以負責任的態度來處置，並非不負責任，目前案子進入內政部營建署，她希望議員也能和縣府，將問題反映中央，讓中央了解問題，並給予協助解決。

她說，部落的聲音縣府聽到了，拉汗（頭目）的聲音也聽到了，議員的質詢與建議，縣府絕對尊重，畢竟知本光電開發案，縣府除了考量卑南族卡大地布部落的權益，也通盤考量台東整體發展的願景。

陳政宗質詢時表示，知本光電開發案作為，縣府從一開始只為了開發而開發，沒有完整的可行性評估，未來，如發生重大災害時，縣府恐將面臨國賠的問題，屆時誰要負責，一定是縣府負全責；他希望縣府慎重、重新選擇，更鄭重要求縣府即刻停止開發案程序。

陳政宗強調，光電場址剛好在知本溪出海口，是風勢很強勁的地方，雖然光電設施防風係數最高可承受每秒61.2公尺，但面對如2016年尼伯特颱風每秒71.3公尺的風速，勢必造成嚴重傷害；統計20年來入侵台東的颱風共計42個，平均每年2.1個，誰敢保證颱風天災光電能平安無事。