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國道客運推羅東至花蓮優惠 票價最低只要100元比火車還便宜

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
葛瑪蘭客運與國光合推的聯運票，最低僅210元。圖/葛瑪蘭客運提供。
葛瑪蘭客運與國光合推的聯運票，最低僅210元。圖/葛瑪蘭客運提供。

葛瑪蘭客運與國光客運合作，推出北、花客運聯運票，從羅東轉運站搭乘國光、葛瑪蘭客運至花蓮火車站，票價僅需100元，若從國道客運轉乘，聯運票價則只要210元，比搭乘火車還便宜，優惠從11月16日至明年2月6日止。

葛瑪蘭客運說，這項優惠主打羅東至花蓮路線，目前葛瑪蘭、國光1天雙向對開16班次，票價僅要100元，行車時間約2小時，但停靠站點多，票價比台鐵區間車便宜。

羅東往花蓮首班車為上午7點，末班車為下午7點。花蓮往羅東首班車為上午10點03分，末班車為晚間8點03分。

另外，兩間客運公司也針對台北至花蓮推出公路聯運票，從台北搭乘葛瑪蘭至羅東、花蓮，票價為243元；從圓山搭乘國光客運票價則為240元，若從南港轉運站搭車，則僅要210元。

葛瑪蘭客運說，羅東往花蓮路線，新增台泥DK園區、玩樂番樂園、康樂村（慈濟精舍）、嘉里村4站，終點站為花蓮火車站。

羅東 國光客運 票價

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