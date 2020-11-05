快訊

高中英聽上午9時開放查詢成績 網址在這裡

美國這州的眾議員候選人上月染疫身亡 仍贏得席次

油料不足？蘭嶼昨深夜大停電！台電：鹽害惹禍

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東蘭嶼昨晚深夜發生大停電，屋外黑壓壓一片，島上居民議論紛紛，幸1個小時後電力陸續恢復，虛驚一場。圖／夏姓居民提供
台東蘭嶼昨晚深夜發生大停電，屋外黑壓壓一片，島上居民議論紛紛，幸1個小時後電力陸續恢復，虛驚一場。圖／夏姓居民提供

台東蘭嶼昨晚深夜發生大停電，島上居民議論紛紛，以為發電廠沒油發電了，不過，經過1個多小時後，電力陸續恢復。台電台東區營業處今表示，昨晚蘭嶼停電，主要是鹽害導致。

台電台東區營業處副處長簡翠玉說，近來東北季風盛行，蘭嶼島上鹽害嚴重，昨晚導致地下電纜故障，經發電廠派員搶修後，採用電力轉構方式，陸續恢復供電，停電時間約1個小時。

她表示，此次停電和油料沒有關係，也沒有限電，島上居民不必過於擔心，目前發電廠油料足夠發電，中油預計將於後天運補油料到蘭嶼。

蘭嶼昨晚10點45分左右突然電力中斷，包括漁人、野銀及紅頭等村落停電，不少村民一度以為是發電廠因日前油料不足，導致沒由發電，甚至懷疑是為了省油開始限電，所幸1個小時後電力陸續恢復，虛驚一場。

蘭嶼 停電 台東

延伸閱讀

苗栗風真透兩起異物纏電線意外 造成火車延誤及停電

送油貨輪因風浪大停航 蘭嶼發電廠油量剩10天

貨輪停航暫無法運補油料 蘭嶼發電最多能撐10天

新北雙和饋線出口電纜故障無預警停電 近6千戶受影響

相關新聞

油料不足？蘭嶼昨深夜大停電！台電：鹽害惹禍

台東蘭嶼昨晚深夜發生大停電，島上居民議論紛紛，以為發電廠沒油發電了，不過，經過1個多小時後，電力陸續恢復。台電台東區營業...

基隆警、消及信義區民眾百人享免費肺病健檢 省3到6千

基隆市議員陳宜透過台北市立聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌協助，與景盟企業公司以及財團法人肺病防治基金會合作，贊助提供100位...

山毛櫸吸人潮 太平山2段式交管

太平山國家森林遊樂區是國內唯一能近距離欣賞滿山滿谷山毛櫸的地方，入秋葉色變黃，吸引遊客湧上山，欣賞金黃森林限時美景，導致...

花蓮有機農業研究中心動土

花蓮有機驗證面積有2000餘公頃，占全國4分之1，農委會規畫在壽豐鄉設立全國首座「有機農業研究中心」，面積達1萬餘平方公...

攜手社大 海科館成全齡學習場域

國立基隆海科館昨與社區大學全國促進會暨全國社區大學簽署合作備忘錄，將共同發展相關課程，推動全齡學習及海洋知識素養，全台8...

蘭嶼無牌車亂象 加強取締

臉書「靠北潛水」粉專有人貼文討論台東蘭嶼無牌車與潛水客發生死亡車禍，島上無牌車亂象再受關注。台東監理站除會同警方加強取締...

利嘉溪防砂壩降壩 明年再2座

為了恢復利嘉溪河道輸砂能力及連貫溪流棲地，台東林管處前年展開逐年「降壩」作業，已經調整9座防砂壩高度，有助暢通高身鯝魚等...

影／樂遊宜蘭抽中汽車大獎 幸運兒接獲電話驚問：真的嗎？

宜蘭縣政府刺激疫情期間的國內旅遊，推出振興觀光方案「樂遊宜蘭抽好禮」活動，今天進行網路直播抽獎，共抽出22名幸運民眾，彰...

企業送後背包、保溫杯、乾糧和雨傘 鼓勵獨老出門走走

基隆市政府社會處今天舉辦捐贈儀式，將把台灣第一三共公司捐贈110份後背包、保溫杯、雨傘及乾糧，分送符合中低收入資格的列冊...

梁靜茹戀上溫柔總裁 觀銷處長：歡迎來基隆談戀愛

基隆市政府在正濱漁港色彩屋辦光雕，市府觀銷處長曾姿雯曾「捕獲」野生梁靜茹。在色彩屋投資畢加索水岸小塢（CASA PICA...

高雄4大傳統偶戲團隊 6日起宜蘭傳藝中心接力演出　

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區從6日起到29日，先後邀請高雄4大傳統偶戲團隊接力演出，透過懸絲傀儡指尖藝術與傳統皮影的光影...

5億元日出大道安全性屢遭質疑 花蓮縣府委外鑑定評估

花蓮縣府施做「日出觀光香榭大道」，因鋪設花崗石板致部分路段斜率過大，屢被質疑行車安全、淹水、摩擦係數不足易滑倒等問題。縣...

熱門新聞

女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

少年車禍昏迷62天 家人帶最愛雞排探視突心跳加速

梁靜茹戀上溫柔總裁 觀銷處長：歡迎來基隆談戀愛

爆百萬會費被掏空！興雅國小家長會長請辭 教育局介入

觀音出家紀念日3寺廟辦法會 貢寮利洋宮有特色

朱冠甍殉職母幫顧孫 放不下她在彰化的27隻毛孩待認養

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。