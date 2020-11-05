油料不足？蘭嶼昨深夜大停電！台電：鹽害惹禍

台東蘭嶼昨晚深夜發生大停電，島上居民議論紛紛，以為發電廠沒油發電了，不過，經過1個多小時後，電力陸續恢復。台電台東區營業處今表示，昨晚蘭嶼停電，主要是鹽害導致。

台電台東區營業處副處長簡翠玉說，近來東北季風盛行，蘭嶼島上鹽害嚴重，昨晚導致地下電纜故障，經發電廠派員搶修後，採用電力轉構方式，陸續恢復供電，停電時間約1個小時。

她表示，此次停電和油料沒有關係，也沒有限電，島上居民不必過於擔心，目前發電廠油料足夠發電，中油預計將於後天運補油料到蘭嶼。

蘭嶼昨晚10點45分左右突然電力中斷，包括漁人、野銀及紅頭等村落停電，不少村民一度以為是發電廠因日前油料不足，導致沒由發電，甚至懷疑是為了省油開始限電，所幸1個小時後電力陸續恢復，虛驚一場。