快訊

高中英聽上午9時開放查詢成績 網址在這裡

美國這州的眾議員候選人上月染疫身亡 仍贏得席次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆警、消及信義區民眾百人享免費肺病健檢 省3到6千

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆警、消及信義區民眾有好康，百人可享免費肺病健檢。記者游明煌／翻攝
基隆警、消及信義區民眾有好康，百人可享免費肺病健檢。記者游明煌／翻攝

基隆市議員陳宜透過台北市立聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌協助，與景盟企業公司以及財團法人肺病防治基金會合作，贊助提供100位名額免費進行肺病健檢，受益對象為基隆市警察局、消防局以及信義區民眾，可免費做肺部低輻射劑量電腦斷層檢查，即日起受理申請。這項檢測費用不在健保給付範圍，一般檢測的費用約3500到6000元，歡迎多利用。

「低輻射劑量電腦斷層」不需禁食、只要吸一口氣後閉住氣，時間上只要5分鐘，不須注射顯影劑、輻射劑量低不會有危險性，較不會有任何不舒適感，檢查的敏感度高，檢測費用不在健保給付的範圍內，對一般家庭也是一筆不少的開銷，將免費提供基隆市消防局25名、基隆市警察局25名，信義區民眾50名（50歲以上、有吸菸習慣或家族病史者優先）。

捐贈儀式昨天在仁愛醫院舉行，議員許淑華促成合作也到場支持，還有基隆市消防局長陳龍輝、市警局副局長蘇永芳參加捐贈儀式。

市議員陳宜表示，除讓警察和警消受惠，更讓信義區及肺癌高風險群的朋友一起篩檢防治。肺部低輻射劑量電腦斷層掃描（LDCT），提早發現提早治療，有效地防治避免延誤肺癌的治療黃金期。許淑華說，肺癌不能輕忽，發生時就緩不濟急，希望基隆人多利用。

衛福部統計國人癌症死亡人數比較，肺癌死亡率相當高，每年新罹患肺癌民眾逾1.1萬人、死亡9千人，出現咳嗽、呼吸喘、胸痛等症狀就診時，8成已是肺癌末期。建議檢測對象如吸煙族、二、三等親有肺癌病史、長期接觸在廚房油煙或二手菸、經常接觸汽車廢氣機車騎士或行人等民眾。

即日起6個月內可向陳宜服務處申請，額滿為止，服務處在信義區信一路3號，電話（02）24250933，受檢地點在台北市立聯合醫院仁愛院區，每天限20人。

基隆警、消及信義區民眾有好康，百人可享免費肺病健檢。記者游明煌／翻攝
基隆警、消及信義區民眾有好康，百人可享免費肺病健檢。記者游明煌／翻攝
基隆警、消及信義區民眾有好康，百人可享免費肺病健檢。記者游明煌／翻攝
基隆警、消及信義區民眾有好康，百人可享免費肺病健檢。記者游明煌／翻攝

肺癌 基隆 輻射

延伸閱讀

行政院幕僚做網軍圖卡 許淑華批：綠營側翼中央廚房

國民黨南投縣長初選 許淑華：預計110年中展開

北市女教保員疑舌吻3學童 辯稱：這是南部的管理方式

中央限制縣市萊豬零檢出 許淑華痛批：這是什麼政府？

相關新聞

油料不足？蘭嶼昨深夜大停電！台電：鹽害惹禍

台東蘭嶼昨晚深夜發生大停電，島上居民議論紛紛，以為發電廠沒油發電了，不過，經過1個多小時後，電力陸續恢復。台電台東區營業...

基隆警、消及信義區民眾百人享免費肺病健檢 省3到6千

基隆市議員陳宜透過台北市立聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌協助，與景盟企業公司以及財團法人肺病防治基金會合作，贊助提供100位...

山毛櫸吸人潮 太平山2段式交管

太平山國家森林遊樂區是國內唯一能近距離欣賞滿山滿谷山毛櫸的地方，入秋葉色變黃，吸引遊客湧上山，欣賞金黃森林限時美景，導致...

花蓮有機農業研究中心動土

花蓮有機驗證面積有2000餘公頃，占全國4分之1，農委會規畫在壽豐鄉設立全國首座「有機農業研究中心」，面積達1萬餘平方公...

攜手社大 海科館成全齡學習場域

國立基隆海科館昨與社區大學全國促進會暨全國社區大學簽署合作備忘錄，將共同發展相關課程，推動全齡學習及海洋知識素養，全台8...

蘭嶼無牌車亂象 加強取締

臉書「靠北潛水」粉專有人貼文討論台東蘭嶼無牌車與潛水客發生死亡車禍，島上無牌車亂象再受關注。台東監理站除會同警方加強取締...

利嘉溪防砂壩降壩 明年再2座

為了恢復利嘉溪河道輸砂能力及連貫溪流棲地，台東林管處前年展開逐年「降壩」作業，已經調整9座防砂壩高度，有助暢通高身鯝魚等...

影／樂遊宜蘭抽中汽車大獎 幸運兒接獲電話驚問：真的嗎？

宜蘭縣政府刺激疫情期間的國內旅遊，推出振興觀光方案「樂遊宜蘭抽好禮」活動，今天進行網路直播抽獎，共抽出22名幸運民眾，彰...

企業送後背包、保溫杯、乾糧和雨傘 鼓勵獨老出門走走

基隆市政府社會處今天舉辦捐贈儀式，將把台灣第一三共公司捐贈110份後背包、保溫杯、雨傘及乾糧，分送符合中低收入資格的列冊...

梁靜茹戀上溫柔總裁 觀銷處長：歡迎來基隆談戀愛

基隆市政府在正濱漁港色彩屋辦光雕，市府觀銷處長曾姿雯曾「捕獲」野生梁靜茹。在色彩屋投資畢加索水岸小塢（CASA PICA...

高雄4大傳統偶戲團隊 6日起宜蘭傳藝中心接力演出　

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區從6日起到29日，先後邀請高雄4大傳統偶戲團隊接力演出，透過懸絲傀儡指尖藝術與傳統皮影的光影...

5億元日出大道安全性屢遭質疑 花蓮縣府委外鑑定評估

花蓮縣府施做「日出觀光香榭大道」，因鋪設花崗石板致部分路段斜率過大，屢被質疑行車安全、淹水、摩擦係數不足易滑倒等問題。縣...

熱門新聞

女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

少年車禍昏迷62天 家人帶最愛雞排探視突心跳加速

梁靜茹戀上溫柔總裁 觀銷處長：歡迎來基隆談戀愛

爆百萬會費被掏空！興雅國小家長會長請辭 教育局介入

觀音出家紀念日3寺廟辦法會 貢寮利洋宮有特色

朱冠甍殉職母幫顧孫 放不下她在彰化的27隻毛孩待認養

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。