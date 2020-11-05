基隆警、消及信義區民眾百人享免費肺病健檢 省3到6千

基隆市議員陳宜透過台北市立聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌協助，與景盟企業公司以及財團法人肺病防治基金會合作，贊助提供100位名額免費進行肺病健檢，受益對象為基隆市警察局、消防局以及信義區民眾，可免費做肺部低輻射劑量電腦斷層檢查，即日起受理申請。這項檢測費用不在健保給付範圍，一般檢測的費用約3500到6000元，歡迎多利用。

「低輻射劑量電腦斷層」不需禁食、只要吸一口氣後閉住氣，時間上只要5分鐘，不須注射顯影劑、輻射劑量低不會有危險性，較不會有任何不舒適感，檢查的敏感度高，檢測費用不在健保給付的範圍內，對一般家庭也是一筆不少的開銷，將免費提供基隆市消防局25名、基隆市警察局25名，信義區民眾50名（50歲以上、有吸菸習慣或家族病史者優先）。

捐贈儀式昨天在仁愛醫院舉行，議員許淑華促成合作也到場支持，還有基隆市消防局長陳龍輝、市警局副局長蘇永芳參加捐贈儀式。

市議員陳宜表示，除讓警察和警消受惠，更讓信義區及肺癌高風險群的朋友一起篩檢防治。肺部低輻射劑量電腦斷層掃描（LDCT），提早發現提早治療，有效地防治避免延誤肺癌的治療黃金期。許淑華說，肺癌不能輕忽，發生時就緩不濟急，希望基隆人多利用。

衛福部統計國人癌症死亡人數比較，肺癌死亡率相當高，每年新罹患肺癌民眾逾1.1萬人、死亡9千人，出現咳嗽、呼吸喘、胸痛等症狀就診時，8成已是肺癌末期。建議檢測對象如吸煙族、二、三等親有肺癌病史、長期接觸在廚房油煙或二手菸、經常接觸汽車廢氣機車騎士或行人等民眾。