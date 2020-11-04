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影／樂遊宜蘭抽中汽車大獎 幸運兒接獲電話驚問：真的嗎？
宜蘭縣政府刺激疫情期間的國內旅遊，推出振興觀光方案「樂遊宜蘭抽好禮」活動，今天進行網路直播抽獎，共抽出22名幸運民眾，彰化縣賴先生幸運獲得最大獎汽車，縣長林姿妙現場打電話通知，他又驚又喜，頻頻問「真的？還是假的？」直到確認是縣長本人打電話，非詐騙，開心道謝。
「樂遊宜蘭抽好禮」獎項有iPhone 11 Pro、GOGORO 3 Plus及最大獎HYUNDAI全新跨界小休旅，9月初進行第一階段抽獎，抽出12位幸運得主，今天第二段抽獎，原本也抽12個獎項，林姿妙當場宣布加碼10台液晶電視。
抽獎採全程實況直播，全部項獎抽出後，林縣長撥打手機給抽中最大獎的賴姓男子，告知好消息，對方問「抽中什麼？」「真的？還是假的？」縣長笑問是否以為詐騙集團？但對方聽出是縣長的聲音，道謝連連。
宜蘭縣政府這次配合交通部觀光局的安心旅遊補助，規畫蘭陽越夜越美麗系列活動、「樂遊宜蘭抽好禮」及「食宿遊購行~酷樂券折價」等振興觀光方案，「安心旅遊」到10月底，這段期間申請人次約60萬，以每房2人推估，約有120萬人次來宜蘭旅遊留宿，創造約55億元經濟效益。
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