快訊

拜登陣營反擊！痛批川普「可恥」 計票不會停止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業送後背包、保溫杯、乾糧和雨傘 鼓勵獨老出門走走

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台灣第一三共公司總經理李雪芬（中）今捐贈110份後背包、保溫杯、雨傘及乾糧給市府，由社會處長吳挺鋒（右）代表收下。記者邱瑞杰／攝影
台灣第一三共公司總經理李雪芬（中）今捐贈110份後背包、保溫杯、雨傘及乾糧給市府，由社會處長吳挺鋒（右）代表收下。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府社會處今天舉辦捐贈儀式，將把台灣第一三共公司捐贈110份後背包、保溫杯、雨傘及乾糧，分送符合中低收入資格的列冊獨居老人。台灣第一三共公司總經理李雪芬說，今年不只捐物資，還鼓勵同仁陪伴老人，希望能更懂得去關懷人，體現工作的價值。

基市府統計到今年9月底全市年滿65歲以上長者共6萬3434人，列冊獨居老人3032人，占老年人口4.78％。社會處今在市府1樓舉辦捐贈儀式，由處長吳挺鋒代表收下物資，並致贈感謝狀給林雪芬，肯定第一三共同仁關懷弱勢獨居長者善行。

吳挺鋒說，第一三共準備的物資都很實用，基隆在秋冬常下雨，雨傘是必備用品。送背包的用意是希望長者走出家門，參與社交活動，不要一直待在家中守著電視。外出時帶著保溫瓶，隨時有溫熱飲品可喝。

吳挺鋒表示，市府針對獨居長者關懷服務方案包含資源連結、申裝在宅緊急救援系統，並由88處社區照顧關懷據點、七區居家支援中心志工及里長、里幹事，提供關懷訪視、電話問安等服務，希望藉由給予陪伴支持，進而袪除心理孤寂感，希冀喚起社會大眾對老人關懷議題重視。

林雪芬說，公司屬醫療產業，過去關懷長者以榮家等機構為主，因為社會不少角落還有許多老人需要關懷，希望安排同仁運用有限的資源，關懷需要陪伴的獨居老人，更能體現工作的價值，更懂得去關懷人，讓工作有更好的表現。

林雪芬說，捐贈物資只是一個動作而已，公司希望透過各縣市社會局處提供對象，由同仁前往陪伴。先前關懷的長者看同仁非常開心，會訴說那裡有病痛，孩子怎麼樣，遇到什麼事，同仁會建議長者多運動，並提供衛教資訊。

台灣第一三共公司總經理李雪芬（中）今捐贈110份後背包、保溫杯、雨傘及乾糧給市府，由社會處長吳挺鋒（右）代表收下。記者邱瑞杰／攝影
台灣第一三共公司總經理李雪芬（中）今捐贈110份後背包、保溫杯、雨傘及乾糧給市府，由社會處長吳挺鋒（右）代表收下。記者邱瑞杰／攝影

獨居老人 基隆

延伸閱讀

手機傘多一隻手紅到日本 苗栗火車站展示被三隻手摸走

出道17年歌手上街頭 雨傘店老闆不知她是誰

苗栗11歲少年出養到美國 養父母家的小烏龜打動了他

明天重陽節嘉縣獨居老人憂鬱比例高 志工員警攜手關懷

相關新聞

影／樂遊宜蘭抽中汽車大獎 幸運兒接獲電話驚問：真的嗎？

宜蘭縣政府刺激疫情期間的國內旅遊，推出振興觀光方案「樂遊宜蘭抽好禮」活動，今天進行網路直播抽獎，共抽出22名幸運民眾，彰...

梁靜茹戀上溫柔總裁 觀銷處長：歡迎來基隆談戀愛

基隆市政府在正濱漁港色彩屋辦光雕，市府觀銷處長曾姿雯曾「捕獲」野生梁靜茹。在色彩屋投資畢加索水岸小塢（CASA PICA...

高雄4大傳統偶戲團隊 6日起宜蘭傳藝中心接力演出　

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區從6日起到29日，先後邀請高雄4大傳統偶戲團隊接力演出，透過懸絲傀儡指尖藝術與傳統皮影的光影...

5億元日出大道安全性屢遭質疑 花蓮縣府委外鑑定評估

花蓮縣府施做「日出觀光香榭大道」，因鋪設花崗石板致部分路段斜率過大，屢被質疑行車安全、淹水、摩擦係數不足易滑倒等問題。縣...

徐薇涵宜蘭寫真攝旅住進自然田野風旅宿

一行人開車緩緩駛進宜蘭冬山鄉，從遠方就能看見翠綠山巒圍繞著錯落水稻田的景象，這座白色獨棟建築民宿「寗夏印象」，就座落在整片稻田間，相當醒目，這也是徐薇涵（海豚）首次推出個人寫真書的拍攝地。

東北季風及閃電颱風影響 綠島、蘭嶼明、後天船班取消

受到東北季風及閃電颱風影響，東部航務中心今天發布通知，11月5日、6日台東往返綠島的船班全部取消，11月7日船班視風浪影...

蘭嶼鄉無牌車輛上路多 稽查取締還有「紅色警戒」提醒

台東縣蘭嶼鄉近6成汽、機車未掛牌上路普遍，臉書「靠北潛水」粉絲專頁日前也有人貼文討論無牌車輛與潛水客發生車禍，最後送醫不...

山毛櫸步道爆人潮像「菜市場」首度啓動2段式總量管制

太平山森林遊樂區今年的山毛櫸長得好，入秋葉色變黃，滿山滿谷的金黃森林大景，十分壯觀，吸引賞景人潮破紀錄，把步道擠得像「菜...

蘭嶼發電廠 油量剩10天

受東北季風影響，連日海象不佳，貨輪停航多日，台東蘭嶼發電廠用油存量拉警報。台電台東區營業處副處長簡翠玉說，目前油量最多可...

抹茶山亂象 民眾為趕車、辦事叫救護車

網紅景點宜蘭縣礁溪鄉抹茶山熱度未減，宜蘭縣議員昨在議會質詢時爆料，有遊覽車載客去走抹茶山，下山為趕車，要客人打119叫救...

住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

屏東縣懷孕37周的鄭姓女子到基隆旅遊發現即將臨盆，被送往衛福部基隆醫院順利產下女嬰。消息傳開後網友提問，女嬰健保卡字號英...

送油貨輪因風浪大停航 蘭嶼發電廠油量剩10天

受到東北季風影響，連日海象不佳，貨輪停航多日，台東蘭嶼發電廠用油目前低於500公秉（50萬公升）安全存量；台電台東區營業...

熱門新聞

女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

少年車禍昏迷62天 家人帶最愛雞排探視突心跳加速

彰化員林市兩路一年開挖50次？市長大驚：太誇張

爆百萬會費被掏空！興雅國小家長會長請辭 教育局介入

山毛櫸步道爆人潮像「菜市場」首度啓動2段式總量管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。