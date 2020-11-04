聽新聞
test
0:00 / 0:00
企業送後背包、保溫杯、乾糧和雨傘 鼓勵獨老出門走走
基隆市政府社會處今天舉辦捐贈儀式，將把台灣第一三共公司捐贈110份後背包、保溫杯、雨傘及乾糧，分送符合中低收入資格的列冊獨居老人。台灣第一三共公司總經理李雪芬說，今年不只捐物資，還鼓勵同仁陪伴老人，希望能更懂得去關懷人，體現工作的價值。
基市府統計到今年9月底全市年滿65歲以上長者共6萬3434人，列冊獨居老人3032人，占老年人口4.78％。社會處今在市府1樓舉辦捐贈儀式，由處長吳挺鋒代表收下物資，並致贈感謝狀給林雪芬，肯定第一三共同仁關懷弱勢獨居長者善行。
吳挺鋒說，第一三共準備的物資都很實用，基隆在秋冬常下雨，雨傘是必備用品。送背包的用意是希望長者走出家門，參與社交活動，不要一直待在家中守著電視。外出時帶著保溫瓶，隨時有溫熱飲品可喝。
吳挺鋒表示，市府針對獨居長者關懷服務方案包含資源連結、申裝在宅緊急救援系統，並由88處社區照顧關懷據點、七區居家支援中心志工及里長、里幹事，提供關懷訪視、電話問安等服務，希望藉由給予陪伴支持，進而袪除心理孤寂感，希冀喚起社會大眾對老人關懷議題重視。
林雪芬說，公司屬醫療產業，過去關懷長者以榮家等機構為主，因為社會不少角落還有許多老人需要關懷，希望安排同仁運用有限的資源，關懷需要陪伴的獨居老人，更能體現工作的價值，更懂得去關懷人，讓工作有更好的表現。
林雪芬說，捐贈物資只是一個動作而已，公司希望透過各縣市社會局處提供對象，由同仁前往陪伴。先前關懷的長者看同仁非常開心，會訴說那裡有病痛，孩子怎麼樣，遇到什麼事，同仁會建議長者多運動，並提供衛教資訊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言