企業送後背包、保溫杯、乾糧和雨傘 鼓勵獨老出門走走

基隆市政府社會處今天舉辦捐贈儀式，將把台灣第一三共公司捐贈110份後背包、保溫杯、雨傘及乾糧，分送符合中低收入資格的列冊獨居老人。台灣第一三共公司總經理李雪芬說，今年不只捐物資，還鼓勵同仁陪伴老人，希望能更懂得去關懷人，體現工作的價值。

基市府統計到今年9月底全市年滿65歲以上長者共6萬3434人，列冊獨居老人3032人，占老年人口4.78％。社會處今在市府1樓舉辦捐贈儀式，由處長吳挺鋒代表收下物資，並致贈感謝狀給林雪芬，肯定第一三共同仁關懷弱勢獨居長者善行。

吳挺鋒說，第一三共準備的物資都很實用，基隆在秋冬常下雨，雨傘是必備用品。送背包的用意是希望長者走出家門，參與社交活動，不要一直待在家中守著電視。外出時帶著保溫瓶，隨時有溫熱飲品可喝。

吳挺鋒表示，市府針對獨居長者關懷服務方案包含資源連結、申裝在宅緊急救援系統，並由88處社區照顧關懷據點、七區居家支援中心志工及里長、里幹事，提供關懷訪視、電話問安等服務，希望藉由給予陪伴支持，進而袪除心理孤寂感，希冀喚起社會大眾對老人關懷議題重視。

林雪芬說，公司屬醫療產業，過去關懷長者以榮家等機構為主，因為社會不少角落還有許多老人需要關懷，希望安排同仁運用有限的資源，關懷需要陪伴的獨居老人，更能體現工作的價值，更懂得去關懷人，讓工作有更好的表現。